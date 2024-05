(Toronto) Le Toronto FC affrontera le Nashville SC sans son entraîneur-chef John Herdman et quatre joueurs suspendus, mercredi, à la suite d’une mêlée survenue à la fin de son match de samedi contre le New York City FC.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Cinq autres joueurs de la formation torontoise sont par ailleurs blessés, dont le défenseur Richie Laryea, impliqué dans la mêlée malgré le fait qu’il était à l’écart en raison d’une blessure.

Outre Herdman et Laryea, le gardien Sean Johnson a également été suspendu pour un match par la Major League Soccer (MLS) après les incidents. L’attaquant Prince Owusu a écopé d’un carton rouge, de sorte qu’il ratera également le match de mercredi.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le gardien Sean Johnson du Toronto FC

Les porte-couleurs du Toronto FC Federico Bernardeschi et Kevin Long ont aussi été suspendus en raison de gestes posés plus tôt dans le match. Bernardeschi a reçu deux jaunes, tandis que Long a été sanctionné une fois, étant suspendu pour accumulation de cartons.

Le défenseur Strahinja Tanasijevic a été le seul joueur suspendu chez le NYCFC. D’autres sanctions pourraient s’ajouter.

« Le comité de discipline de la MLS continue d’évaluer l’incident en vue de mesures disciplinaires plus poussées et annoncera les conclusions complètes et les sanctions à une date ultérieure », a indiqué la ligue dans un communiqué.

Les esprits se sont échauffés après le sifflet final, samedi. Johnson, Owusu et Tanasijevic étaient au cœur d’une mêlée qui a regroupé à un moment 30 joueurs et membres du personnel des deux équipes. Le capitaine de Toronto, Jonathan Osorio, a déclaré que Johnson, un ancien capitaine du NYCFC, avait reçu un coup de tête dans la mêlée.

Herdman a bousculé l’entraîneur de New York Nick Cushing alors qu’il quittait le terrain.

Herdman et Osorio ont allégué que Cushing avait donné un coup de poing à un joueur de 19 ans à la mi-temps. Cushing a nié.