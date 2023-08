La défensive gagne des championnats, dit le vieil adage. Dans le cas du CF Montréal, soyons réalistes, elle permet de croire à une possible participation aux séries éliminatoires.

Les mêmes trames narratives se répètent depuis le début de la campagne : l’attaque peine, la défensive sauve les meubles et le stade Saputo est une forteresse. Le constat était toujours d’actualité samedi soir, après que l’Impact eut pris la mesure du Revolution de la Nouvelle-Angleterre 1-0.

La défensive a été impériale. Elle n’a pas accordé le moindre tir cadré et, qui plus est, elle affiche un total de 0,0 but attendu, selon le site web de la MLS. La seule occasion des visiteurs a été une frappe ambitieuse et lointaine de Carles Gil – qui a tout de même abouti sur la barre horizontale.

J’ai demandé à Jo [le gardien Jonathan Sirois] s’il a fait un seul arrêt. C’est le meilleur match que tu peux connaître. George Campbell

En fait, le défenseur central a trouvé un moyen de faire mieux.

Préserver le jeu blanc, ça ne suffisait pas pour filer avec les trois points. Les attaquants ont cadré leur première frappe sur le filet adverse à la 76e minute, trop peu pour l’ouverture qu’il y avait dans la défensive adverse. C’est donc Campbell qui a délivré son équipe, en fin de rencontre, avec une frappe parfaite venant de la surface de réparation qui a créé l’euphorie au stade Saputo.

Bref, encore une fois, la défensive a été la clé.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE C’est le défenseur George Campbell qui a marqué le seul but du match.

Et cette prestation ne peut survenir à un meilleur moment, du moins sur le plan personnel, pour Campbell. L’Américain a disputé plusieurs matchs cette saison, mais c’était pour venir en relève et épauler ses homologues lorsqu’ils étaient épuisés ou blessés.

Or, à la toute fin de la fenêtre des transferts, l’Impact a décidé de se départir de Rudy Camacho, son défenseur central le plus établi. Ainsi, une porte s’est ouverte pour l’athlétique défenseur de 1,88 m.

« Je crois qu’il est plus à l’aise depuis qu’il s’est inséré de façon permanente », a noté Sirois au sujet du héros du match.

« On est tous contents pour lui. Ça donne toujours un petit boost de motivation de marquer. Je vais simplement m’assurer de le ramener sur terre cette semaine », a-t-il ajouté en riant.

Reste que l’intégration de Campbell s’est produite de façon progressive. La transaction impliquant Camacho a eu lieu en plein cœur d’une pause de plus trois semaines pour le club montréalais, permettant à Campbell d’être prêt à évoluer à la droite de la charnière centrale.

« On savait c’était quoi, notre job individuellement, donc on ne courait pas partout, ce soir. Quand tu as une défensive qui est organisée, ça permet d’avoir une bonne base pour le reste du jeu », a-t-il fait remarquer. Et le reste a suivi.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS C'était la fête dans les gradins du stade Saputo quand le CF a pris l’avance en fin de match.

Les « neuf finales »

« Il restait dix finales, et maintenant, c’est neuf », a lancé l’entraîneur-chef Hernán Losada, clairement conscient de l’importance de chaque point dans une course aux séries.

En fait, son club a triomphé pour une troisième rencontre consécutive en MLS et s’offre désormais un petit coussin de cinq points sur son plus proche rival hors du portrait actuel des séries éliminatoires. L’objectif de se classer pour une deuxième année consécutive à la danse automnale semble plus que réaliste.

Et avec ses « neuf finales » à faire, la destinée du CFM n’appartient qu’à lui-même. Et peut-être aux miracles de Messi…