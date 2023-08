« Nous avons connu un mauvais match en Nouvelle-Angleterre et ce n’était pas un bon moment pour nous. Ils étaient en très bonne forme. Ça fait longtemps qu’ils n’ont pas joué et il y a quelques cas incertains, mais ça reste un adversaire difficile et mature. Le Revolution est tout de même deuxième dans l’Association Est alors ça en dit déjà suffisamment sur eux », a déclaré l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada.

(Montréal) Le CF Montréal en a fait suffisamment pour l’emporter à son retour au jeu, dimanche, mais le niveau devra être haussé pour venir à bout de son prochain adversaire.

Simon Servant La Presse Canadienne

Malgré plus de trois semaines sans match, le Bleu-blanc-noir a présenté une cohésion offensive exemplaire lors de la première demie de sa victoire de 3-2 aux dépens du Toronto FC. La deuxième demie n’a toutefois pas répondu aux attentes.

S’ils détenaient un peu plus de marge de manœuvre contre l’une des pires formations de la MLS, les Montréalais auront besoin d’un 90 minutes beaucoup plus complet lorsqu’ils accueilleront le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo, samedi.

« La dynamique offensive était très bien et très claire en première demie. La construction par l’arrière aussi et nous ne commettions pas d’erreurs par rapport à la deuxième demie. Pour ce qui est de la concentration et la discipline, la première demie a été très bonne. Nous avons marqué deux buts, mais avec la possibilité d’en inscrire d’autres. C’est ce que nous voulons », a observé l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada.

L’Argentin a raison de vouloir retrouver ce début de match parce que son équipe n’est pas tout à fait la même lorsqu’elle détient l’avance. Le CF Montréal (10-12-2) a signé ses 10 victoires cette saison après avoir inscrit le premier but d’une partie.

Ce premier but pourrait s’avérer encore plus important contre le Revolution (12-4-7), qui n’a eu aucun complexe lors du dernier affrontement entre les deux formations, le 8 avril. La troupe de la Nouvelle-Angleterre avait facilement triomphé 4-0 au Gillette Stadium.

Maintenant que le duel se déroulera au stade Saputo, où le Bleu-blanc-noir a beaucoup de succès cette saison, le défenseur Aaron Herrera espère que le résultat soit inversé.

« Déjà, nous jouerons à domicile alors nous serons mieux préparés, a-t-il expliqué. Nous ne pouvons pas trop regarder notre dernier affrontement contre eux parce que je crois que nous en savons plus sur nous maintenant. Quand nous réussissons à prendre les devants, ça procure un autre niveau d’énergie, surtout pour les joueurs offensifs. Tu les vois revenir plus intensément en défensive et presser plus intensément. Ça change la mentalité. »

Malgré une présence en huitièmes de finale de la Coupe des Ligues, le Revolution se retrouve sensiblement dans la même situation vécue par les Montréalais la semaine dernière.

Les hommes de l’adjoint Richie Williams, qui remplace Bruce Arena pendant que la MLS enquête sur des allégations de remarques inappropriées, n’ont pas joué depuis le 7 août. Ils sont également aux prises avec plusieurs blessés, dont celle à l’attaquant étoile Gustavo Bou, qui est actuellement en Argentine pour guérir une blessure à la jambe.

« Nous avons connu un mauvais match en Nouvelle-Angleterre et ce n’était pas un bon moment pour nous. Ils étaient en très bonne forme. Ça fait longtemps qu’ils n’ont pas joué et il y a quelques cas incertains, mais ça reste un adversaire difficile et mature. Le Revolution est tout de même deuxième dans l’Association Est alors ça en dit déjà suffisamment sur eux », a déclaré Losada.

Le CF Montréal est à 11 points de ce deuxième échelon, mais, surtout, il est impliqué dans une lutte à six équipes pour les dernières places donnant accès aux séries dans l’Est.

« Nous n’avons pas besoin de regarder le classement pour savoir les enjeux. Chaque point compte et tous les matchs à domicile sont importants parce que nous sommes bien meilleurs devant nos partisans qu’à l’étranger », a soutenu Herrera.

« Le prochain match est toujours le plus important. À partir de maintenant, il reste 10 finales à disputer », a ajouté Losada.