Canada Soccer a trouvé le successeur de John Herdman en la personne de Jesse Marsch, un entraîneur connu à Montréal et qui a vécu le plus haut niveau en Angleterre, en Allemagne, en Autriche et en Amérique du Nord.

neil davidson La Presse canadienne

De fait, l’instance dirigeante tourne le dos au Québécois Mauro Biello, candidat à la succession, qui occupait le rôle d’entraîneur-chef de manière intérimaire. Pour l’heure, Biello est encore membre de Canada Soccer et Marsch a dit vouloir prendre le temps de discuter avec lui pour voir s’il souhaite garder un rôle au sein de la sélection.

En engageant l’Américain de 50 ans pour diriger l’équipe nationale masculine jusqu’en juillet 2026, Canada Soccer a montré qu’elle avait une nouvelle façon de faire les choses.

Le mois dernier, le nouveau directeur général et secrétaire général Kevin Blue a suscité le scepticisme lorsqu’il a présenté la philanthropie comme un moyen d’aider Canada Soccer à améliorer ses résultats. Lundi, il est pourtant passé de la parole aux actes.

L’embauche de Marsch a été facilitée par des « contributions philanthropiques majeures » des propriétaires des trois clubs MLS situés au Canada – dont le CF Montréal et Joey Saputo – et complétée par d’autres donateurs privés, selon Canada Soccer.

Il est probable que la nomination n’aurait pas eu lieu sans cela.

Marsch a notamment entraîné Leeds United, le RB Leipzig, le Red Bull Salzbourg, les Red Bulls de New York et l’Impact de Montréal. Il a été licencié de son dernier poste, à Leeds, en février 2023 après un an à la tête de l’équipe.

Marsch a fait preuve d’enthousiasme et de confiance lors d’une rencontre virtuelle à partir de la Toscane, en Italie.

« Cela fait un moment que je n’ai pas travaillé et cela m’a donné beaucoup de temps pour réfléchir et avoir beaucoup de conversations. »

« En fin de compte, je cherchais quelque chose qui m’inspirait. Tant du point de vue de la perspective que du point de vue du football. Honnêtement, la décision a été relativement facile à prendre. Une fois que nous avons vu que la situation était vraiment bonne, il ne restait plus qu’à se demander comment faire pour que cela se concrétise. »

Jesse Marsch a déclaré que la qualité des joueurs canadiens – il a cité leur « athlétisme brut et leur vitesse d’équipe » – l’a aidé à prendre sa décision.

« Sans le talent de ce groupe, la conversation serait différente, a-t-il ajouté. Et la façon dont je conçois le football et les qualités de ce groupe de joueurs, je pense, s’accordent très bien et nous permettront de pousser encore plus loin une équipe qui a déjà connu du succès. »

Montréal en tête

Le nom de Marsch a une connotation toute particulière à Montréal puisqu’il a été le premier entraîneur-chef de l’Impact lors de son accession à la MLS. Il avait mené le club à une honnête 7e place dans l’Est à sa seule saison en poste à Montréal. N’empêche, le pilote avait démontré sa francophilie en tenant des conversations dans la langue de Vigneault.

« Comment va ton français ? », lui a demandé La Presse.

« Très mauvais ! », a-t-il lancé en français, dans un rire. Avant de poursuivre en anglais.

« Je parlais français à Montréal. C’est un autre facteur : je connais un peu le Canada, j’y ai été entraîneur, j’y ai vécu. Et je comprends le pays, le multiculturalisme. La passion pour le sport. Et les connaissances que j’ai et les choses que je sais sur les gens, leur désir et leur passion pour le sport m’ont aidé à comprendre ce qu’est cette responsabilité, m’ont aidé à comprendre comment aider à mener ce pays à la Coupe du monde à domicile, et je pense que cela m’aidera aussi à entraîner cette équipe, rien qu’en connaissant un peu l’histoire du football et les personnes qui y ont participé. Ce sera vraiment important. Je pense qu’en général, mon expérience à Montréal me sera très utile dans ce rôle. »

« Allez-vous continuer à apprendre le français ? »

« Oui, bien sûr ! », a-t-il conclu, en passant de nouveau au français.

Des matchs cruciaux en partant

Ses premiers matchs à la tête du Canada seront importants.

Les Canadiens, 49es au classement mondial, affronteront les Pays-Bas, 9es au classement, le 6 juin à Rotterdam, et la France, 2e au classement, le 9 juin à Bordeaux. Ensuite, le Canada participera à la Copa América en tant qu’une des six équipes invitées de la CONCACAF.

Le Canada a été placé dans un groupe comprenant l’Argentine (no 1), le Pérou (no 32) et le Chili (no 42) lors de la Copa América, qui se déroulera du 20 juin au 14 juillet aux États-Unis et qui compte 16 équipes.

Ancien international américain, Marsch a joué 14 saisons avec le D.C. United, le Fire de Chicago et le Chivas USA de 1996 à 2009.

Marsch, qui devient le 20e entraîneur-chef de l’équipe masculine canadienne, a une fiche de 170-66-103 en tant que gestionnaire, selon Canada Soccer.

Ce curriculum vitae d’entraîneur devrait aider Jesse Marsch à gagner le respect d’une équipe canadienne qui a été en désaccord avec son organe directeur et qui n’a pas encore réglé son conflit de travail en cours.

Blue marque également des points pour avoir impliqué les anciens internationaux canadiens Tosaint Ricketts, Atiba Hutchinson et Rob Friend lors des entretiens avec les candidats. Canada Soccer a précisé que les anciens internationaux canadiens Josh Simpson et Julian de Guzman, ainsi que les entraîneurs chevronnés Valerio Gazzola et Tony Fonseca, ont aussi été consultés au cours de la recherche.

L’ancien président-directeur général de York United, Angus McNab, a également participé au processus.

Les Canadiens sont sans entraîneur permanent depuis que Herdman a démissionné en août dernier pour prendre en charge le Toronto FC.

En recrutant Marsch, Blue s’est manifestement inspiré des leçons apprises en tant que directeur en chef du sport de Golf Canada, directeur des sports de l’Université de Californie à Davis, et directeur des sports associé de l’Université de Stanford.

« En reconnaissance de leur important soutien philanthropique, le poste de Marsch sera officiellement intitulé entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de la MLS Canada pendant la durée de son contrat initial », a déclaré Canada Soccer dans un communiqué.

« Ce type de reconnaissance des donateurs est courant dans les universités et les hôpitaux, dans les sports de la NCAA, et commence à être utilisé dans le système sportif canadien – par exemple, avec le soutien de l’entraîneur en chef de l’équipe nationale féminine par la famille Stollery à Golf Canada. »