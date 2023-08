En pleine course aux séries dans l’Association Est, le CF Montréal regarde vers le haut du classement, mais il doit aussi jeter un œil dans son rétroviseur.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir n’est pas dans une position qu’il pourrait qualifier de confortable, au huitième rang alors que les neuf premières équipes participent aux séries, mais il a tout de même réussi à se bâtir un petit coussin de cinq points.

Mais dans la MLS, les petits coussins peuvent s’évaporer rapidement. Et encore plus lorsque les matchs impliquent des adversaires directs comme ce sera le cas mercredi soir, quand les Montréalais rendront visite au New York City FC (5-10-11).

Les observateurs de hockey aiment souvent qualifier ces duels de « matchs de quatre points », mais la formule peut en quelque sorte s’appliquer aussi au soccer.

En triomphant au Yankee Stadium, les hommes de Hernan Losada pourraient rejoindre le Nashville SC au septième échelon. Une défaite pourrait toutefois effacer une partie du terrain qu’ils ont récemment gagné, après avoir signé deux victoires de suite au retour de leur élimination hâtive à la Coupe des Ligues.

« L’objectif est de participer aux séries et nous avons recommencé l’action en MLS avec un bon momentum. Nous voulons continuer de la sorte à New York, a affirmé le Québécois Mathieu Choinière. Nous regardons un peu le classement, mais nous restons concentrés sur notre plan de match. Nous allons nous présenter là-bas avec une bonne mentalité. »

Le NYCFC, qui se retrouve actuellement en 13e place, à six points des séries, ne peut que regarder vers le haut. C’est probablement ce désir de grimper au classement qui a poussé la troupe new-yorkaise à être active avant la date limite des transferts.

Elle a obtenu des renforts en attaque, au milieu du terrain et en défensive, mais aucun de ces transferts n’a retenu autant l’attention que celui de Maximiliano Moralez, qui a quitté Racing Club, en Argentine, pour revenir jouer dans la Grosse Pomme.

L’Argentin a porté les couleurs du New York City FC de 2017 à 2022, remportant la coupe MLS en 2021. Il a même connu l’une des trois seules saisons de 20 passes décisives ou plus de l’histoire de la ligue, en 2019.

Même si le CF Montréal (11-12-2) est favori pour cette partie et que les New-Yorkais n’ont pas gagné à leurs cinq derniers matchs (0-3-2), Losada se méfie de l’énergie amenée par l’arrivée de Moralez et de ces quelques joueurs.

« Ils ont maintenant un vrai attaquant de pointe et Moralez est de retour. Je crois qu’ils auraient mérité un meilleur sort et de marquer plus de buts lors des deux derniers matchs, a noté Losada. Ils ont des qualités individuelles et peut-être qu’en tant qu’équipe, avec les nouveaux joueurs, ç’a pris un peu plus de temps. Mais c’est une équipe à respecter. »

Si l’entraîneur-chef du CF Montréal refuse de prendre le NYCFC à la légère, c’est aussi parce qu’il est venu voler trois points au stade Saputo, le 1er juillet. Il s’agit d’ailleurs de la dernière victoire des « Cityzens » en MLS, après cinq matchs sans victoire (0-3-2).

Le Bleu-blanc-noir a donc non seulement l’occasion de prendre sa revanche, mais aussi de poursuivre ses succès à l’étranger, après avoir récolté une victoire de 3-2 à Toronto, le 20 août.

« Ça va ressembler à la façon dont ils avaient joué au stade Saputo. C’est une équipe qui aime garder le ballon et nous devons avoir ça en tête. Nous devons continuer à jouer notre style pour obtenir les trois points », a analysé le milieu de terrain Bryce Duke.

« Nous avons gagné à l’étranger la semaine dernière, a ajouté Losada. Nous savons que c’est un point sur lequel nous pouvons être meilleurs. Nous avons travaillé fort là-dessus lors des dernières semaines et nous espérons pouvoir être encore plus compétitifs lors des dernières parties à l’étranger de la saison ».

Un affrontement contre le NYCFC à son domicile n’en serait pas un s’il n’y avait aucune discussion entourant les dimensions du terrain au Yankee Stadium. Plus petit et plus étroit que ce qui se fait partout ailleurs dans la MLS, le terrain amène une dynamique différente, surtout si tu n’es pas habitué à y jouer.

Les Montréalais ont été méthodiques lors de leur victoire contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi, et ils ont utilisé leur cardio pour essouffler leurs adversaires en deuxième demie. Sur un plus petit terrain, la stratégie risque de moins fonctionner, mais celle de tenter des tirs d’un peu partout pourrait servir de solution de rechange.

« Ça doit venir en tête que tu peux tenter un tir d’un peu plus loin là-bas. Sur un terrain comme le nôtre, ça ne fonctionnera peut-être pas ou ce ne sera pas le meilleur choix, mais au Yankee Stadium, ça peut fonctionner. J’espère que nous verrons plus de tirs et, par le fait même, plus de buts », a laissé entendre Duke.

L’attaquant Ariel Lassiter sera disponible, après s’être blessé à l’entraînement pendant la pause de trois semaines sans match. Le défenseur Aaron Herrera manquera cependant à l’appel pour les prochaines parties en raison d’une blessure à une cheville.