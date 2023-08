Le début de saison du CF Montréal a testé la patience des partisans, mais voilà qu’il s’est bâti un petit coussin de cinq points au classement, à l’aube d’une autre semaine importante.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, avait fait sourciller lorsqu’il a affirmé que l’objectif n’était pas de gagner la Coupe MLS, que la prétention du Bleu-blanc-noir était plus axée sur une participation aux séries.

Alors qu’il leur reste neuf matchs à disputer – neuf finales, comme les décrit l’entraîneur-chef Hernán Losada –, les Montréalais occupent actuellement le huitième rang de la Conférence de l’Est, et ce premier objectif est à portée de main.

Le CF Montréal a surmonté les séries de défaites, les blessures, les ratés à l’étranger et le calendrier chargé pour se placer dans cette position. Une position de jouer des matchs d’importance. Et il a répondu présent depuis son élimination hâtive à la Coupe des Ligues en signant deux victoires de suite.

« J’ai même l’impression que nous avons joué deux saisons en une. Notre 11 actuel est complètement différent de celui en début de saison. Certains joueurs sont partis, d’autres sont arrivés et ont eu besoin de temps pour s’adapter. J’espère que la patience va payer. Maintenant, c’est le plus beau moment de l’année et c’est important de jouer pour quelque chose jusqu’à la fin, de rester compétitifs », a souligné Losada, lors d’une disponibilité média lundi matin.

L’Argentin dit vrai lorsqu’il parle de son 11 partant. Seulement en défense centrale, le CF Montréal a échangé Rudy Camacho et Kamal Miller, qui avaient amorcé le premier match de la campagne face à l’Inter Miami CF, le 25 février. Aussi partants lors de cet affrontement, l’attaquant Romell Quioto n’a pas joué depuis la mi-mai en raison d’une blessure, le gardien James Pantemis a perdu son poste aux mains de Jonathan Sirois, et le vétéran Victor Wanyama est de moins en moins utilisé au milieu de terrain depuis quelques semaines.

Ce sont plutôt les jeunes qui ont pris le relais. Le milieu de terrain de 22 ans Bryce Duke et l’attaquant de 22 ans Kwadwo Opoku ont été acquis pendant la saison et ils ont eu un bel impact au sein de la formation. L’attaquant de 20 ans Jules-Anthony Vilsaint vient quant à lui de vivre ses deux premiers départs en MLS.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Bryce Duke (à gauche)

Le trio a montré de belles choses offensivement lors des deux dernières victoires des Montréalais, et la cohésion commence tranquillement à s’installer.

« Nous sommes trois jeunes affamés qui veulent faire la différence et se faire un nom dans la ligue, a indiqué Duke. Je pense que nous avons très bien joué dernièrement. Nous sommes techniques, Opoku et Vilsaint sont rapides. C’est un très bon partenariat quand quelqu’un apporte quelque chose et que l’autre personne apporte autre chose. Nous allons tenter de continuer à marquer des buts et voir où ça nous mène. »

Pour l’instant, ça les mènera au Yankee Stadium de New York, mercredi soir. La formation montréalaise aura l’occasion non seulement de solidifier sa place en séries en l’emportant, mais aussi d’éloigner le New York City FC, qui pointe actuellement au 13e échelon de l’Est, à six points d’une participation au tournoi automnal.

On ne peut faire plus important pour le CF Montréal, qui n’a signé que deux victoires à l’étranger cette saison et qui aura la lourde tâche de faire face à la meilleure attaque de la MLS, le Crew de Columbus, quelques jours plus tard, à Montréal.

« Ce serait magnifique de continuer ce momentum parce que nous savons que c’est une semaine importante. La seule chose que tu ne veux pas faire contre le NYCFC, c’est de leur donner l’espoir de revenir au classement », a insisté Losada.

Blessé à l’entraînement pendant la pause sans match, l’attaquant Ariel Lassiter sera disponible pour le match de mercredi. Blessé à la cheville sans contact, jeudi, le défenseur Aaron Herrera devrait quant à lui rater quelques matchs, bien qu’un échéancier détaillé n’ait pas été révélé.

Fierté québécoise

Lors de la victoire de samedi soir contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le CF Montréal a fait confiance à six Québécois au sein de son 11 partant, ce qui constitue une première dans l’histoire de la MLS.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Mathieu Choinière (à gauche)

Il s’agit d’une grande fierté pour les joueurs, les entraîneurs et l’organisation en général, qui n’a jamais caché ses intentions de développer des jeunes et de faire une place à des joueurs de l’Académie.

« C’est beau d’avoir autant de Québécois sur le terrain. En plus, nous sentons que ça amène des partisans au stade Saputo. Ça montre que nous n’avons pas besoin d’aller n’importe où pour obtenir des joueurs de qualité. Il y a des joueurs de haut niveau ici, dans la province », a déclaré Mathieu Choinière, qui a progressé au sein de plusieurs niveaux de l’Académie avant de joindre le club professionnel.

« Nous sommes très heureux de donner autant d’occasions aux joueurs locaux, et ils n’ont pas joué uniquement parce que ce sont des Québécois, a ajouté Losada. Ils sont motivés et ils veulent se prouver à eux-mêmes qu’ils sont capables de jouer dans ce niveau. C’est une situation qui rend fier. »