(Los Angeles) Le Los Angeles FC a officialisé mardi l’arrivée prochaine du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France Olivier Giroud, en fin de contrat à l’AC Milan et qui retrouvera en Californie l’ex-gardien des Bleus Hugo Lloris.

Agence France-Presse

Giroud, 37 ans, a confirmé lundi son départ du Milan à l’issue de la saison pour le championnat nord-américain sans préciser quelle équipe américaine il rejoindrait. Son entourage avait indiqué il y a trois semaines qu’il s’était mis d’accord avec le Los Angeles FC.

« Ce que nous avons vu en Olivier, c’est une combinaison rare dans sa capacité à décrocher, à donner du liant au jeu et à être un finisseur », a commenté auprès de l’AFP John Thorrington, directeur général du Los Angeles FC.

« Il joue en équipe de France et à l’AC Milan dans un système qui est similaire au nôtre, et on a eu le sentiment que c’était un bon choix pour toutes ces raisons. »

Le dirigeant californien a également insisté sur l’apport d’Olivier Giroud en dehors du terrain. « C’est vraiment un gros coup pour le club », s’est-il félicité.

Selon John Thorrington, Hugo Lloris, transféré en Californie depuis Tottenham en décembre dernier, a « lancé un petit clin d’œil » au club, en évoquant un message de l’attaquant français dans lequel ce dernier faisait part de son intérêt à l’idée de rejoindre le championnat nord-américain.

« Ils se connaissent très bien », a rappelé le dirigeant américain. « Ça nous a permis de demander à Hugo “Que va-t-il nous apporter que nous ne voyons pas nécessairement ?” ».

Selon Thorrington, Giroud pourrait faire ses débuts en MLS fin juillet, même si la date précise dépendra notamment du parcours de l’équipe de France à l’Euro (14 juin –14 juillet), s’il est sélectionné par Didier Deschamps.

Depuis qu’il a rejoint l’AC Milan en 2021, après être passé notamment par Montpellier (2010-12), Arsenal (2012-18) et Chelsea (2018-21), l’attaquant a marqué 38 buts en Serie A, dont 14 cette saison, son meilleur rendement en club depuis 2016. Avec les Rossoneri, il a remporté un titre de champion d’Italie en 2022.