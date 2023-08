Andres Jasson, Kwadwo Opoku et Andres Perea

PHOTO EDUARDO MUNOZ ALVAREZ, ASSOCIATED PRESS

Manque de vitesse, absence de pression, erreurs défensives… Et un réveil trop tardif. C’est un peu de tout ça qui a coulé le CF Montréal, mercredi soir, dans la Grosse Pomme.

La troupe d’Hernán Losada s’est inclinée par la marque de 2-0 devant le New York City FC.

La dernière victoire de la formation new-yorkaise en MLS remontait au 1er juillet contre… Montréal. Et décidément, ce n’était pas jour de vengeance pour le CFM, qui avait pourtant l’occasion d’amasser de précieux points au classement.

Dès les premières minutes du match, les Montréalais manquaient de rythme et semblaient incapables de s’ajuster au terrain du Yankee Stadium, reconnu pour son étroitesse.

Trop souvent, en début de match, le CFM a offert trop d’espace à Andres Jasson sur le flanc gauche. Il en a profité pour marquer d’une frappe de la gauche à la 29e minute, déjouant un Gabriele Corbo peu insistant.

Le NYCFC a creusé l’écart sept minutes plus tard par l’entremise de Monsef Bakrar, qui a battu Joel Waterman de vitesse pour se retrouver seul devant Sirois.

Les hommes de Losada, jusque-là passifs, sont apparus beaucoup plus convaincants, vigoureux et autoritaires en deuxième demie. Premiers sur le ballon, ils ont enfin créé des occasions de marquer. Mathieu Choinière, deux fois plutôt qu’une, et Kwadwo Opoku ont tous deux raté de belles chances.

Cette défaite sera à mettre aux oubliettes pour le CF Montréal, dont la place en éliminatoires est encore loin d’être gagnée.

