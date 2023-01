Après le temps des Fêtes vient souvent la pression des résolutions, mais pas pour les fondatrices de Rose Buddha.

Adeptes de yoga, de méditation et de lenteur, elles font de janvier le mois du slow living. « Chez Rose Buddha, on souhaitait renverser la tendance des résolutions et de la performance en proposant un défi anti-défi qui consiste à ralentir pour bien commencer l’année », affirme, par communiqué, Maxime Morin, cofondatrice de la marque et autrice des livres À go on ralentit et La Petite maison : Guide pour une vie « slow ».

Ralentir, donc, afin d’être présent dans sa propre vie, de faire des choix éclairés, d’apprendre à dire non et d’arrêter de surcharger son horaire d’activités. Tout au long de ce mois baptisé « Goslow », elles présenteront des réflexions et des conseils sur leurs plateformes en ligne et proposeront des cours de yoga exclusifs et des pauses méditation.