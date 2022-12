Notre équipe en a testé et approuvé, des produits de beauté cette année. Du lot, neuf produits à petit prix ont retenu notre attention. Inflation oblige et rien que pour vous, les revoici.

Masque pour les yeux, Teaology, 5 $

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE TEAOLOGY Masque yeux, Teaology, 5 $

Un produit de soin qui se glisse dans une carte, peu importe l’occasion ? Celui-ci y arrive parfaitement et fait sourire à tous les coups. Parce qu’on est tous un peu rigolos avec des bandes sous les yeux, comme avant avec les tranches de concombre ! En plus d’être sympa, ce petit cadeau fait du bien dès l’application. On sent la fraîcheur qui impose (presque !) une pause bien-être, en plus de donner un petit oumph bienvenu. Et les bandes sont biodégradables !

Stéphanie Bérubé, La Presse

Mascara Double Trouble, 6,99 $

PHOTO FOURNIE PAR ESSENCE Mascara Double Trouble, 6,99 $

Facile à utiliser avec son applicateur double face, ce mascara à petit prix définit les cils et ajoute un beau volume, sans trop en faire. En plus, il est végane, sans parabènes, silicone ou particules de microplastique ! Un produit parfait à utiliser au quotidien.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Savon Forêt, Groom, 12 $

PHOTO FOURNIE PAR GROOM Savon Forêt, Groom, 12 $

Chose certaine, l’hiver, ça sent le sapin. Surtout si on s’offre un des « savons Forêts » de Groom, une barre au beurre de karité et aux fragrances boréales, agrémentée d’un exfoliant doux à base d’aiguilles de sapin broyées. De la gomme de conifère est également utilisée pour en assurer la dureté. Durable et agréable.

Sylvain Sarrazin, La Presse

Mascara Colossal Curl Bounce, Maybelline, 12,99 $

PHOTO FOURNIE PAR MAYBELLINE Mascara Colossal Curl Bounce, Maybelline, 12,99 $

Ce mascara Colossal Curl Bounce de chez Maybelline recourbe parfaitement les cils, tout en donnant du volume ! Après tout, c’est ce qu’on demande d’un mascara, non ? Son prix est doux et votre regard sera intense !

Olivia Lévy, La Presse

Crayon pour sourcils de Florence by Mills, 16 $

PHOTO FOURNIE PAR FLORENCE BY MILLS Crayon pour sourcils de Florence by Mills, 16 $

Le crayon pour les sourcils de la marque créée par l’actrice Millie Bobby Brown est un des petits nouveaux de la populaire et garnie gamme de produits de beauté. Le tracé peut être fin ou plus épais, au choix, et le résultat dure des heures. Attention à la pointe (trop) fragile, toutefois ! Mis à part ce petit défaut, ce produit en vaut bien la peine.

Marissa Groguhé, La Presse

Crème beauté des pieds, Caudalie, 20 $

PHOTO FOURNIE PAR CAUDALIE Crème beauté des pieds, Caudalie, 20 $

À base de beurre de karité et d’extrait de vigne rouge, cette crème pour les pieds fait littéralement des miracles. Même les talons les plus négligés ne peuvent lui résister.

Silvia Galipeau, La Presse

Fluide dermo-nettoyant Uriage, 22 $

PHOTO FOURNIE PAR URIAGE Fluide dermo-nettoyant Uriage, 22 $

Ce démaquillant est un de nos produits chouchous de l’année. Il conviendra aux peaux les plus sensibles et sujettes aux rougeurs, nettoie en douceur et enlève bien les traces de maquillage.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Le Rituel Quartz par Selv, 24 $ chacun

PHOTO FOURNIE PAR SELV RITUEL Le Rituel Quartz par Selv, 24 $ chacun

On adore l’odeur de rose fraîche de ce gel douche (qui vient aussi en bain moussant) de la marque québécoise Selv. Pour se sentir en été, peu importe le mois de l’année.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Zoé, soin repulpant bio, Zorah, 25 $

PHOTO FOURNIE PAR ZORAH BIOCOSMÉTIQUES Zoé, soin repulpant bio, Zorah, 25 $

Toujours en quête DU soin hydratant pour vos lèvres ? Ne cherchez plus. On aime ici le parfum de menthe et de vanille de cette marque végane et québécoise, pour un coup de fouet de fraîcheur et d’hydratation instantanée. À garder tout proche, pour passer l’hiver en beauté. Pour le côté repulpant, toutefois, on repassera.

Silvia Galipeau, La Presse