Les deux premiers vins ont une très grande distribution en succursale ; parfaits pour des achats de dernière minute. Le premier, très abordable, est tout indiqué pour un pot luck, un buffet, un repas aux nombreux convives. Les deuxième et troisième, tous deux des vins classiques, élaborés par des vignerons très réputés, feront d’excellents cadeaux pour vos hôtes, ou pour vous-mêmes !

Abordable : très bien ficelé

Le montepulciano est un des cépages les plus cultivés d’Italie. C’est un cépage qui mûrit tard ; on le retrouve surtout dans le centre et le sud du pays. C’est le cépage principal de la région des Abruzzes, d’où il est originaire. Il y donne de très grands vins, mais aussi beaucoup de vins simples. Plusieurs sont très ordinaires, mais certains se démarquent pour leur bon rapport qualité-prix, comme celui-ci. Le nez est plutôt discret, terreux, racinaire, avec une base de cerise, de prune et une pointe animale. Très sec, avec un bel éclat fruité, il fait preuve de matière et de tenue en bouche, avec beaucoup de fraîcheur et des tanins légers, mais fermes. Pas très complexe, il est néanmoins savoureux et fait pour la table, où il sera très polyvalent : spaghetti à la bolognaise, bien sûr, mais aussi ragoût de boulettes et tourtière.

Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo 2020, 16,80 $ (10863774), 13,5 %

Garde : de 1 à 3 ans

Classique : savoureux et très facile à boire

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Catherine et Pierre Breton Épaulé Jeté Cuvée La Dilettante Vouvray 2021

Malgré un millésime éprouvant — gels et grêle ont détruit une bonne partie des récoltes —, la famille Breton a produit un délicieux Vouvray, très classique. La Cuvée La Dilettante, issue à 100 % de chenin blanc, offre tout le caractère juteux et fruité du cépage. Hyper appétissant au nez, avec des arômes de poire, de pomme jaune et quelques notes rappelant le foin et la cire d’abeille, il offre une bouche ronde et fruitée, mais aussi très tonique, avec une fraîcheur vivifiante. De très légers tanins et de jolis amers ajoutent du relief et prolongent la finale. Il est idéal pour l’apéritif, mais il fait aussi preuve de matière et sera tout à sa place à table : poissons en sauce, en croûte ou en terrine, crabe, homard, émincé de volaille à la crème, huîtres gratinées au sabayon de cidre.

Catherine et Pierre Breton Épaulé Jeté Cuvée La Dilettante Vouvray 2021, 23,65 $ (12103411), 13 %, bio

Garde : de 2 à 4 ans

Classique : surprenant malgré son nom

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Luciano Sandrone Dolcetto d’Alba 2021

Le dolcetto mûrit beaucoup plus tôt que le nebbiolo et la barbera. La famille Sandrone le cultive sur les plus hautes parties des collines de la région d’Alba, là où le nebbiolo ne mûrit pas. C’est un cépage qui donne des vins très fruités, et très secs, et celui-ci n’y déroge pas. Très aromatique, il s’ouvre sur un fruité éclatant, aux accents de mûre, de ronce et de kirsch. Des notes de thé, de terre noire et de violette apportent de la complexité. Malgré son nom de « petit doux », il surprend par une matière dense et concentrée. La bouche est puissante, mais aussi fraîche et tonique, encore encadrée par des tanins fermes, qui s’égrènent sur la finale. À passer en carafe et servir avec des viandes rouges grillées ou braisées.

Luciano Sandrone Dolcetto d’Alba 2021, 25,75 $ (10456440), 13,5 %

Garde : de 2 à 4 ans