La gentillesse est un superpouvoir. On peut même l’utiliser pour contrôler autrui.

Il y a cette expression, en anglais : Kill them with kindness. Tuer à coup de gentillesse. L’idée est d’être si bienveillant qu’on finit par causer une remise en question chez l’autre, changer son comportement ou obtenir des faveurs. Quand j’ai su que mes collègues préparaient un dossier sur la gentillesse la semaine dernière, j’ai tout de suite pensé au fait que la douceur peut aussi être une arme.

À moins que, dans ce cas précis, on ne confonde « être gentil » et « être manipulateur » ?

Allons-y avec une démonstration concrète. Je ne suis pas fière de l’avouer, mais j’ai déjà eu recours à la gentillesse pour que des gens ressentent de la culpabilité. Vous le savez, on se fait des idées au sujet des autres. Par exemple, il me vient parfois à l’oreille qu’une personne que je n’ai jamais rencontrée m’estime peu. Eh bien, le jour où je croise ladite personne, plutôt qu’agir franchement et être un peu bête, je m’assure d’être particulièrement sympathique avec elle... Jusqu’à ce que je puisse remarquer une petite pointe de regret dans ses yeux et ressentir le délicieux goût de la victoire interpersonnelle.

Je ne tiens pas à ce que tout le monde m’aime, mais j’apprécie de voir la honte dans le regard d’un individu qui s’est montré peu doux à mon égard sans que je le mérite.

Est-ce que je me suis travestie pour lui ? Non, je suis généralement plutôt agréable. Est-ce que j’ai mis une couche de sourire excédentaire juste pour qu’il se sente mal ? Absolument.

Selon le psychologue Philippe Breton, « la manipulation consiste à “entrer par effraction” dans l’esprit de quelqu’un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce quelqu’un sache qu’il y a eu effraction ».

Nul doute, alors, que je tente de manipuler mon interlocuteur à coup de bonne humeur. Et ça se peut très bien que ça fonctionne...

Dans Psychologie de la manipulation sociale et de la soumission, Nicolas Guégen expose différents procédés qui ont le pouvoir de nous influencer. Force est de constater que la gentillesse peut s’appliquer à plusieurs d’entre eux. Pensons au principe de réciprocité. C’est documenté : si quelqu’un nous rend service, nous nous sentons le devoir de lui rendre service à notre tour. Vous voulez qu’une personne soit redevable à votre égard ? Portez-lui une douce attention. « La technique consiste à mettre le manipulé en situation de créancier vis-à-vis de son interlocuteur », écrit le professeur de psychologie sociale à l’Université de Bretagne Sud.

(Sollicitude et créances, voilà un excellent titre d’essai, si vous en cherchiez un...)

Nicolas Guégen écrit aussi que « la simple attribution d’un trait positif à une personne suffit pour obtenir d’elle plus de soumission à une requête ». En somme, nous avons tendance à nous montrer plus conciliant lorsqu’on nous flatte l’ego.

L’auteur remarque que c’est la raison pour laquelle plusieurs campagnes d’appels de dons utilisent des phrases comme « Vous êtes généreux » ou « Nous comptons sur votre générosité ».

Même un banal sourire peut engendrer un changement de comportement ! La recherche démontre que non seulement on estime qu’une personne souriante est probablement gentille, mais son expression faciale affecte aussi notre humeur. « Ces deux facteurs [...] pourraient expliquer pourquoi le sourire nous conduit à accéder plus aisément aux requêtes d’autrui », écrit Nicolas Guégen.

Et si vous vous demandez quelle bouille vous permet de déployer votre pleine influence, sachez que selon les recherches d’Otta, Abrosio et Leneberg-Hoshino (1996), « plus le sourire s’élargit, plus la cible est évaluée positivement en termes de gentillesse »... Montrez vos dents, donc.

La question, maintenant, c’est : est-ce nécessairement diabolique d’encourager quelqu’un à nous trouver smatte ? Tout dépend de l’intention, je suppose.

Dans l’ouvrage Psychologie de la manipulation, paru aux Éditions Sciences humaines en mars 2023, le docteur en sciences de la gestion Benoît Heilbrunn remarque qu’il y a 1001 façons de changer l’avis de quelqu’un et que certaines – comme l’emploi d’arguments – sont éthiques. Si la manipulation nous perturbe, c’est qu’elle « s’appuie sur la dissimulation par opposition à l’argumentation, croit l’auteur. L’appel aux émotions appelle inéluctablement le recours à la séduction et donc l’idée de tromperie, voire de trahison ».

La fausse gentillesse relève de la tromperie. Devrait-on pour autant en vouloir à quelqu’un qui sourit à pleines dents pour nous soutirer quelques sous de plus dans une campagne de financement ? Je ne le crois pas.

Mais devrions-nous nous méfier d’un patron qui nous rend service pour stimuler notre engagement, d’une personne qui nous flatte l’ego pour faire gonfler son pourboire ou d’une fille que nous trouvions vaguement niaiseuse et qui nous complimente en espérant que nous regrettions nos jugements ?

C’est davantage libre à interprétation.

Reste que si vivre, c’est mourir un peu, je préfère que ce soit à coup de gentillesse qu’on m’affaiblisse.