Janvier, on le sait, rime avec saison des résolutions. Or, cette année, inflation oblige, nos abonnements à droite ou inscriptions à gauche risquent d’être un brin limités. Cela dit, ce n’est pas une raison de baisser les bras (au sens propre, allez, hop !), car, bonne nouvelle, les services en ligne et surtout gratuits sont plus alléchants que jamais. Nous en avons testé cinq, triés sur le volet, pour mieux vous servir.

Daily Yoga

PHOTO GETTY IMAGES Daily Yoga réserve plusieurs gratuités pas inintéressantes du tout : séquence simple de yoga, développement des fondamentaux, yoga énergisant du matin, etc.

Bien sûr, rien ne vaut un cours en chair, en os et en présentiel. Avec les conseils personnalisés de nos entraîneurs préférés. Mais à la guerre comme à la guerre, cette inflation n’aura pas raison de notre motivation. Cela dit, d’abord, quelques mises en garde : plusieurs applis soi-disant gratuites ne le sont pas exactement, n’offrant en fait qu’un essai de sept jours. D’autres, comme Daily Yoga, l’une des applications les plus populaires en la matière, cache une série d’exercices effectivement gratuits (variés, bien expliqués/illustrés, au rythme demandé, dans un français impeccable, fait rare qui mérite ici mention, mots d’encouragement et petite musique relaxante de circonstance inclus), mais bonne chance pour y accéder. Le secret : après avoir téléchargé l’appli, esquivez les nombreuses invitations à s’abonner (à des prix soi-disant imbattables), fermez toutes les fenêtres de publicité, refermez-les encore, bref, persévérez. Une fois que vous serez enfin arrivé à la page d’accueil, la section « pratique » (en bas de l’écran de votre téléphone) vous réserve plusieurs gratuités pas inintéressantes du tout : séquence simple de yoga, développement des fondamentaux (notre préféré, en 20 minutes), yoga énergisant du matin, etc. À tester, encore et encore.

7 Minute Workout

IMAGE TIRÉE DE L’APPLICATION Les entraînements de sept minutes ont la cote.

Popularisée il y a quelques années, cette idée de s’entraîner quotidiennement, quoique minimalement, fait son chemin. C’est d’ailleurs la nouvelle tendance du moment : les mini-entraînements. Plusieurs applications proposent différentes séquences de sept minutes, à faire chez soi, tranquille, le matin. Bon à savoir : en réalité, ces entraînements ont été pensés pour être répétés trois fois, pour un total de 21 minutes, donc. À sept minutes, vous n’atteindrez pas nécessairement l’intensité ni l’endurance voulue. Qu’importe, c’est toujours mieux que rien ? Bien dit. L’appli 7 Minute Workout, signée Fast Builder (l’une des plus populaires, avec celle de Johnson & Johnson), propose une dynamique (musique forte comprise) série de squats, pompes et étirements, en sept minutes chrono. En anglais seulement, malheureusement. Si vous ne connaissez pas les mouvements, c’est un poil mélangeant, mais un petit bonhomme animé est là pour vous guider. Des notifications et alertes sont offertes pour vous garder motivés.

Nike Training Club

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE NIKE Une rare appli totalement gratuite : Nike Training Club

Il suffit de se créer un compte, et le tour est joué. Une foule d’entraînements vous attendent sur l’appli de la marque au slogan le plus motivant (Just do it !), en quantité et sans la moindre publicité (mention spéciale aux activités courtes, de moins de 10 minutes, ici en très grand nombre). Un vrai charme, qui explique sans doute pourquoi Nike Training Club est chaudement recommandée, à titre de l’une des meilleures applis (vraiment) gratuites du genre. Avec des exercices d’endurance, de mobilité, de renforcement et de yoga, souvent sans le moindre équipement, la variété est au rendez-vous. Que ce soit pour se réveiller en matinée ou relaxer en soirée, les activités sont ici enregistrées, et peuvent également être programmées. Seul et unique bémol : si l’appli est offerte en plusieurs langues, les entraînements, eux, sont animés dans la langue de Michael Jordan uniquement.

Pamela Reif

IMAGE TIRÉE DE LA CHAÎNE YOUTUBE DE PAMELA REIF Bouger avec le sourire et Pamela Reif

On l’a découverte en pandémie, déprimée raide en quarantaine. Et Dieu sait si elle nous a requinqués. Avec ses vidéos qui attirent les clics par millions sur sa chaîne YouTube, l’influenceuse allemande Pamela Reif en a séduit plus d’un avec ses dynamiques entraînements (et cet impayable sourire qui ne la quitte jamais, même après la plus exigeante des séances !), à la fois accessibles, variés, dans des environnements toujours différents (plage, château, bateau, pourquoi pas un coucher de soleil avec ça ?). Disons qu’elle fait tout pour qu’on reste accrochés. Et ça marche. Mais pas qu’en raison de l’enrobage : ses exercices sont ciblés (fesses, abdos, jambes), pour tous les niveaux de difficulté, selon différentes durées. On aime ses entraînants « dance workout », l’idéal pour commencer la journée en souriant. À noter que la plupart des activités proposées sont sans paroles, mais toujours en musique. Et quelle musique !

Boho Beautiful Yoga

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE WEB DE BOHO BEAUTIFUL Yoga à profusion sur Boho Beautiful Yoga

Cette autre application archi-populaire n’offre aucun exercice gratuit. Bonne nouvelle cependant, des dizaines de séances signées Juliana (ex-gymnaste) et Mark Spicoluk (un couple, pardon, une marque, à qui l’on doit aussi une balado, des produits dérivés, bref un mode de vie axé santé) sont diffusées sur YouTube. Leur chaîne est d’ailleurs considérée comme l’une des meilleures du genre, selon Healthline. Moyennant quelques publicités (le temps de dérouler votre tapis), vous aurez ici accès à une foule d’entraînements de 10, 15, 25, 30 minutes, au choix, et en quantité. Pour dynamiser vos matins, ou composer avec votre stress, débutants ou intermédiaires, le choix est franchement riche, varié et intéressant, mais les cours ne sont malheureusement offerts qu’en anglais (nous avons cherché, mais n’avons rien trouvé d’équivalent en français). On apprécie tout spécialement le décor, en direct du Costa Rica, qui fait vraiment une différence, sans parler des commentaires et mots d’encouragement, à la fois doux et ô combien motivants. Namasté.