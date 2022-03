Que vous inspire le 8 mars? En cette journée internationale des droits des femmes, La Presse vous propose des articles sur des personnalités au parcours exceptionnel.

C’est dans le même esprit que le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes et l’une des principales fêtes de l’Union soviétique, est aussi passé à la trappe pour beaucoup d’Ukrainiens. Dans un effort de désoviétisation. Mais ça n’empêche pas Olena Bilozerska de militer pour encore plus de progrès pour les femmes au sein des forces armées ukrainiennes.

Quelles personnalités féminines inspirent les lectrices et les lecteurs de La Presse ? Vous avez été nombreux à répondre à notre appel à tous. Pour Marie-Pierre Lefebvre, Anaïs Barbeau-Lavalette est « celle qui allume l'étincelle ».

Quelle place est faite aux femmes trans dans la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ? Se sentent-elles vues et entendues, tant lors de cette journée que dans le discours féministe en général ? La Presse a posé ces questions aux principales concernées.

Des femmes au pouvoir

Le 7 novembre, cinq des dix plus grandes villes du Québec (Montréal, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke et Saguenay) ont élu des mairesses. Après maints scandales de corruption ayant mise lumière beaucoup de politiciens au profil semblable, le fait d’être une femme – mieux encore, une jeune femme à la réputation sans tache – n’a soudainement plus joué contre elles.