Un encan d’autoportraits réalisés par des personnalités publiques sera tenu à compter de mardi afin de récolter des fonds pour le Centre d’apprentissage parallèle de Montréal. Daniel Bélanger, Louise Forestier et Michel Tremblay figurent parmi la centaine d’artistes participants.

L’actrice Pascale Bussières, porte-parole de l’organisme qui accompagne entre autres par l’art thérapie des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, s’est engagée dans cette campagne pour la 12e année.

« Je crois fermement et de plus en plus que la création est la voie la plus porteuse vers l’apaisement de l’âme », écrit-elle. La mission du Centre d’apprentissage parallèle de Montréal (CAP) lui semble « plus nécessaire que jamais » dans un le « contexte d’effritement social ».

L’an dernier, l’encan d’autoportraits avait permis à l’organisme d’amasser une somme de 100 00 $. Outre les personnes nommées plus haut, la liste des participants compte aussi des noms comme la designer Marie Saint-Pierre, Sophie Grégoire, Boucar Diouf et Guy A. Lepage.

L’encan se tient du 23 avril, 17 h 30, au 1er mai.

Consultez le site de l’encan