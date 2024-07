La Presse vous propose chaque semaine un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l’intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes.

Aujourd’hui : Anna*, début quarantaine.

Anna* a la sclérose en plaques. Elle le sait, sa condition ne va pas aller en s’améliorant. N’empêche qu’elle a beaucoup d’ambition quant à l’avenir de sa vie sexuelle. Et autant d’interrogations…

« Personne ne parle de ça ! Moi, ça fait 20 ans que je suis malade ! […] Et je n’ai aucune idée comment ça va finir, tout ça… »

On a beaucoup parlé de la solitude sexuelle des aidants naturels, dans cette rubrique, depuis quelques semaines. « Mais nous autres ! Qu’est-ce qu’on fait avec nous autres ! », lance à son tour notre dynamique interlocutrice, rencontrée la semaine dernière dans un coquet café de la rue Wellington, à Verdun. Qu’on se le dise : les personnes malades vivent aussi une sexualité. Il est grand temps d’en parler, fait-elle valoir. Alors, parlons-en.

Toute de noir vêtue, avec quantité de tatouages, Anna, début quarantaine, ne fait franchement pas son âge. À vue de nez, elle a aussi l’air en parfaite santé, même avec une canne à ses côtés. Et pourtant, elle en a long à raconter.

Il faut dire que sa vie sexuelle, bien avant l’arrivée de sa maladie, a plutôt bien commencé. Dès sa toute première fois, vers 15 ans, avec un amoureux, elle prend son pied. « J’ai été privilégiée. La première fois, j’ai eu un orgasme de la mort. […] Oui, il y a eu de la douleur, mais j’ai aussi eu les feux d’artifice. »

Si ça se reproduit ? « Oui, mais pas chaque fois. […] C’est très orienté “gars”. Sa jouissance, son plaisir. Une fois qu’il a fini, c’est fini ! »

Suivent quelques amants, avant qu’Anna entre dans sa première « relation stable adulte », au tournant de la vingtaine.

C’est un grand ami, ils s’entendent à merveille, sauf… au lit. « Il n’est pas à l’aise, analyse-t-elle avec le recul, et je ne suis pas capable de l’amener à avoir plus de fun. »

C’est aussi à cette époque qu’Anna a sa toute première crise (des engourdissements ici et là, soudainement), puis une deuxième, avant que ne tombe le fatidique diagnostic. Réaction ? « Moi, je ne peux pas arrêter ma vie », répond-elle. Pour elle, ce verdict implique plutôt :

Fille, tu vis ta vie comme tu veux la vivre ! Anna, début quarantaine

C’est pourquoi Anna est très claire avec son copain : « Si tu veux t’en aller, va-t’en », lui dit-elle. Mais il choisit de rester.

De son côté, une fois la crise passée, vu le peu de symptômes, Anna ne se sent pas tant malade. « Je gère. » Et leur sexualité ? « Ça ne l’a pas tant affectée, comme on n’est déjà pas très portés sur la chose… »

Sauf que ce n’est pas tout : monsieur s’implique peu, ni au lit, on l’a dit, ni dans la maison, encore moins dans la cuisine. « Juste des câlins, il n’y a pas ça… », illustre Anna, exaspérée. Elle en mène large, et mi-vingtaine, elle finit par le larguer.

Deux ans plus tard, elle se fait de nouveau un grand ami, avec qui elle se met encore en couple. Il sait évidemment qu’elle est malade, elle marche déjà à cette époque avec une canne. Au lit, cette fois, c’est le jour et la nuit. « Sexuellement, c’est un grand champion, sourit-elle, mais encore orienté “gars”. » On ne s’en sort pas. Ce qui ne l’empêche pas, fait-elle remarquer, d’avoir eu « pratiquement » un orgasme chaque fois avec lui. « Il faut dire qu’avec l’autre, c’était tellement ordinaire ! »

Mais ce qui doit arriver arrive, et la maladie d’Anna finit par « progresser ». « Arrive un temps où tu dégrades », explique-t-elle. Et pas à peu près. « Ça n’ira pas en s’améliorant, un jour je vais être en fauteuil roulant. » Dur à croire, quand on sait qu’elle a couru à cette époque et dans sa trentaine plusieurs demi-marathons. Pour vous donner une idée : « Mon autonomie de marche, aujourd’hui, c’est 4 km… », glisse-t-elle.

Or qui dit « dégradation » dit évidemment fatigue. « À un moment donné, je suis tellement fatiguée. Tellement fatiguée ! » Mais à nouveau, monsieur ne semble pas le réaliser. « Pourquoi tu es tout le temps fatiguée », « quand est-ce que tu vas aller mieux », demande-t-il. « Et moi, je travaille, et je m’occupe de tout à la maison… »

Est-ce à cause, à nouveau, de ce manque d’implication, ou de sa fatigue, ou d’un malheureux mélange des deux ? Toujours est-il que leur vie sexuelle en prend tout un coup.

Et je sais que ça le frustre, mais il ne le dit pas. Il n’a jamais été capable d’en parler. Il n’a jamais parlé de la maladie. Jamais. En fait, il m’a posé une seule question : est-ce que tu peux mourir de ça ? Anna, début quarantaine

On devine la suite : ils finissent par se laisser. C’était il y a quelques années, au tournant de la quarantaine. Si la rupture lui fait peur ? Pas exactement. « Mieux vaut être seule que mal accompagnée, qu’ils disent. […] Et je suis curieuse dans la vie : qu’est-ce que ça va donner ? »

Anna constate très vite, et après une poignée de rencontres, et autant d’histoires d’un soir (à qui, faut-il le signaler, pour une affaire d’une nuit, elle ne dit rien de sa maladie), que les applications de rencontre, ça n’est pas pour elle. « Si je ne connais pas la personne, je ne suis pas capable de m’abandonner ! »

Depuis, tout a déboulé. Anna a eu une nouvelle crise, son état physique, mais aussi mental, s’est drôlement dégradé, à tel point qu’elle s’est retrouvée en arrêt de travail. C’est là, avec du temps sur les bras, qu’elle a décidé de s’instruire. De lire, d’écouter des balados, de s’informer sur l’avenir de sa sexualité. En vain. « Je me rends compte que pour le monde comme nous, il n’y a rien, pas de trucs, pas de pistes ! »

Pourtant, des interrogations, elle en a à la pelle : « Le doggy style, est-ce que je peux encore ? Et les positions plus complexes ? Qu’est-ce que je vais faire avec le corps que j’ai ? » Comment savoir quand on est seule, quand on n’a personne avec qui tester ni à qui poser la question ? « Personne ne parle de ça ! Mon neurologue, mon infirmière, personne n’en parle ! […] On n’a pas d’accompagnement pour ça ! […] Il y a d’autres priorités, concède-t-elle. Sauf que si c’est chronique, c’est quelque chose qui doit être abordé ! »

Au-delà du pratico-pratique et des questions très techniques, poursuit-elle, comment rencontrer maintenant qu’elle ne sait pas de quoi sera faite sa prochaine année ni même sa prochaine semaine ? « C’est insécurisant ! »

Chose certaine, « il va falloir être sur la coche dans la communication, parce que pour l’avoir vécu, les frustrations s’accumulent très rapidement ».

C’est d’ailleurs ce qu’elle aimerait que les aidants naturels retiennent de son témoignage : « Il faut se parler ! »

Quant à elle : « C’est hors de question que je mette une croix là-dessus, conclut-elle. C’est ben trop le fun. À un moment donné, les petits plaisirs de la vie, il y en a de moins en moins. Ce que je peux préserver, je vais le faire… »

* Prénom fictif pour protéger son anonymat

Écrivez-nous pour nous raconter votre histoire