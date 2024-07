Rita Benouna est en mission. Son rêve : que toutes les jeunes filles du Québec gardent un souvenir positif de leurs toutes premières menstruations.

« Positif, pas comme moi… », laisse tomber la mère, entrepreneure un peu malgré elle, qui a justement lancé l’an dernier une petite trousse turquoise discrète, quoique coquette, baptisée « Ocazou ».

À l’intérieur : tout le nécessaire « au cas où », on l’aura compris, avec des serviettes, bien sûr, en coton biologique en prime (pour éviter les éventuelles irritations), mais aussi une petite bouillotte, un livret informatif, même un petit carnet de bord.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La trousse Ocazou

Ce n’est pas tout : vu l’engouement pour la chose dans son entourage, notamment auprès des pères célibataires, Rita Benouna a aussi mis sur pied une formation, qu’elle a donnée dans une dizaine d’établissements (publics comme privés) au cours de la dernière année. Et s’il n’en tenait qu’à elle, elle ferait le tour de toutes les écoles primaires du Québec. Elle cogne en ce sens ces jours-ci à toutes les portes, et tous les ordres de gouvernement, pour obtenir du financement.

Pour cause : « la majorité des filles ont peur quand elles ne sont pas préparées, dit-elle. Elles ont peur parce que l’éducation menstruelle ne se fait pas à l’école ni à la maison… »

Éviter des traumatismes

Tout a commencé il y a quelques années. Son aînée, alors âgée de 9 ou 10 ans, est arrivée avec une serviette menstruelle en main. « C’est quoi, ça ? », lui a demandé sa fille, qui n’en avait de toute évidence pas la moindre idée. Réaction de la mère ? « Je n’étais pas prête à aborder le sujet », confie en toute transparence la principale intéressée, qui a fait un sacré bout de chemin depuis.

« Je savais que je voulais l’accompagner de manière positive, dans la bienveillance, dit-elle, mais je n’avais pas les outils. » Surtout :

Je voulais lui éviter les traumatismes que nous avons eus plus jeunes. Rita Benouna, fondatrice d’Ocazou

Née au Maroc, Rita Benouna se revoit, toute jeune, « terrifiée » par une tache inédite trouvée un jour sur sa culotte. Imaginez l’angoisse. « Je pensais que j’allais mourir ! », se souvient-elle. Au bout de quelques heures, elle finit par aller se confier à sa gardienne, en pleurs : « J’ai un problème… » Stupéfaction : « Félicitations, tu es une femme », lui répond celle-ci. « Moi, j’avais 11 ou 12 ans. Je n’étais pas une femme ! Encore une jeune fille. Ça m’a vraiment choquée… »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le « kit » Ocazou se veut à la fois pratique et pédagogique.

Non, personne, ni sa mère ni sa famille, encore moins ses enseignants, ne lui avaient encore parlé de l’affaire…

Et elle n’est pas seule. Il suffit de visionner la série documentaire d’Andréanne Théberge SPM : splendeurs, peines et mystères du cycle menstruel, déposé sur l’Extra de Tou.tv à la mi-mai, pour en avoir la confirmation. L’arrivée des premières menstruations se fait rarement dans la joie. Oui, même aujourd’hui. Ici, au Canada.

Certes, les jeunes ont accès à une éducation à la sexualité à l’école, concède Rita Benouna, mais ce n’est pas la même chose qu’une éducation « menstruelle ». « On va effleurer le sujet, déplore-t-elle. L’éducation menstruelle, cela va au-delà des protections menstruelles et du passage à l’âge adulte. Or, on a tendance à focaliser sur ça, mais tout est dans la préparation ! »

Un apprentissage

En allant faire ses recherches pour trouver ses fameux « outils » pour répondre à sa fille, Rita Benouna comprend que pour bien « préparer » et « accompagner » son enfant, encore faut-il bien comprendre les différentes phases du cycle, trouver les mots justes pour les décrire, saisir leur impact potentiel sur le quotidien, et surtout suggérer des pistes pour prendre soin de soi, à travers tout ça.

« Les règles apparaissent en moyenne vers 12 ans, souvent de plus en plus tôt. Pendant 38 ans de nos vies, ce n’est pas négligeable ! »

Au lieu de renier et haïr cette période […] il faut apprendre à vivre avec ! Rita Benouna, fondatrice d’Ocazou

D’où l’idée du « kit », donc, la petite trousse, qui inclut en outre un guide complice pour tout comprendre de son cycle, conseils d’hygiène (en matière de saines habitudes de vie) en prime.

Bien sûr, toutes les jeunes filles ne sont pas dans le néant, et plusieurs, inspirées par leurs amies, grandes sœurs, voire les réseaux sociaux (!) se préparent déjà des trousses du genre, toutes seules, comme des grandes. « Oui, mais qu’en est-il des autres ? Et les papas célibataires ? », fait valoir Rita Benouna. « On voudrait qu’il y ait une éducation équitable, égale, pour toutes les jeunes filles. Pour qu’on en finisse avec la précarité. »

« On n’oublie jamais cette première journée, conclut-elle. Sans préparation préalable, les filles gardent un goût amer, un sentiment de peur et un malaise. Il est temps de changer ça. »

Consultez le site d’Ocazou