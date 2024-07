(Montréal) Même si les bains de glace sont mieux connus du grand public, ce sont dans les faits les bains chauds qui permettent aux fibres musculaires des sportifs de haut niveau de mieux récupérer, a constaté une équipe de l’Université Laval.

Jean-Benoit Legault La Presse Canadienne

Les chercheurs ont ainsi constaté que la chaleur accélère la circulation sanguine, favorise la vasodilatation des vaisseaux et permet de relâcher les muscles et les tendons, ce qui accélère le processus de récupération.

Les bains de glace, en revanche, sont utiles pour la récupération du système nerveux central.

« C’est relativement nouveau pour le bain chaud, pour les muscles », a expliqué l’un des auteurs de l’étude, le doctorant Abdellah Hassar de la faculté de médecine de l’institution québécoise.

« On a fait des tests bien approfondis au niveau musculaire et intracellulaire pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l’accélération de la récupération. Et on a remarqué qu’il y a effectivement une récupération beaucoup plus rapide au niveau musculaire quand on fait un bain chaud. »

En collaboration avec le professeur François Billaut, un expert de la physiologie de la performance, M. Hassar et ses collègues ont démontré qu’un seul petit degré pouvait faire toute la différence : le choc thermique produit par une eau chauffée à 40 °C, par rapport à 41 °C, n’était ainsi pas suffisant pour entraîner la récupération du muscle.

D’autres études ont démontré que les bains froids ou de glace favorisent la récupération du système nerveux central, qui est surtout mis à contribution lors de sports explosifs comme la course, le sprint, le lancer ou l’haltérophilie.

En favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins, a précisé le chercheur, les bains chauds permettent au sang d’amener plus de « nourriture » au muscle, ce qui lui permettra de récupérer plus rapidement. La chaleur aura aussi comme effet de relâcher et de détendre le muscle, ce qui favorisera un meilleur sommeil.

Le corps, a dit M. Hassar, « a tendance à faire l’inverse de ce qu’on lui fait subir ».

« Après un bain de glace, on ressent une sensation de chaleur dans la peau parce que le corps se protège, a-t-il expliqué. Avec un bain chaud, il fait l’inverse, il se refroidit, et on a besoin de bien refroidir notre corps pour bien récupérer et pour bien dormir. »

Trente jeunes hommes sportifs ont été recrutés pour cette étude. Les chercheurs ont ciblé un seul groupe musculaire par économie de temps.

Après l’entraînement, certains participants ont été immergés dans l’eau chaude à partir de la taille jusqu’à ce que leur température corporelle atteigne entre 38,5 et 39 °C pendant environ 25 minutes. D’autres ont pris un bain froid pendant onze minutes, dans de l’eau maintenue à une température de 11 °C. Un troisième groupe a pris un bien tiède de 25 minutes à 36 °C.

M. Hassar et ses collègues en viennent donc à la conclusion qu’une performance optimale nécessite aussi bien des bains chauds que des bains froids. Un bain chaud serait ainsi de mise après une séance de haute intensité. Un bain froid qui favorise la récupération du système nerveux central aurait sa place entre les blocs d’entraînement, pendant que l’athlète a une journée ou deux de repos.

Les bains chauds pourraient également être bénéfiques entre les épreuves. Aux Olympiques, a dit M. Hassard, les athlètes pourraient faire une immersion entre la préqualification, la qualification et la finale pour accélérer la récupération à la suite des dommages subis par les muscles.

« La combinaison des deux serait parfaite pour une récupération optimale », a conclu M. Hassar, qui est lui-même un lanceur de marteau de calibre international.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal Medicine & Science in Sports & Exercise.