En ce jour de tempête de neige printanière, Sophie Grégoire Trudeau arrive à l’hôtel Le Germain, accompagnée de sa nouvelle agente. Très élégante dans sa combinaison, elle semble pressée : « Combien de temps va durer cette entrevue ? », demande-t-elle. En pleine promotion de son livre Entre nous – Mieux se connaître, mieux s’aimer, l’agenda est chargé.

Elle sera à Tout le monde en parle le 21 avril. Il y a le lancement de son livre à Montréal, puis elle sera en tournée de promotion à Toronto, Vancouver, New York, Boston et Washington. Ensuite, ce sera Paris en mai, où des entrevues sont déjà prévues dans la capitale française avec la journaliste et animatrice vedette Léa Salamé sur France Inter ainsi qu’avec le magazine Paris Match.

Sans attendre, on plonge dans le vif du sujet : sa séparation avec le premier ministre Justin Trudeau. Le couple a annoncé la nouvelle le 2 août 2023 sur Instagram. « On n’est jamais préparé parce qu’au fond, on est des êtres humains. On s’aime, on a une famille unie par l’amour et c’est une décision extrêmement difficile », dit-elle. Le jour de l’annonce, la famille était réunie avec les trois enfants, Xavier, Ella-Grace et Hadrien. « On était tous en famille, collés, on jouait, c’était une journée où il était essentiel pour nous d’être ensemble et de comprendre que ce qui est important dans la vie, ce n’est pas la perception que le monde a de nous, mais de vivre dans l’intégrité de nos propres décisions. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Sophie Grégoire Trudeau

L’intégrité et l’authenticité ont toujours guidé la vie de Sophie. « J’ai réalisé il y a plus de 20 ans, quand j’ai partagé avoir souffert de désordre alimentaire, que ça avait donné une direction pleine d’intégrité à ma vie. Et j’ai toujours recherché ça dans toutes les décisions que j’ai prises. »

Elle souligne qu’il est important à ses yeux de dire la vérité. « Je dis ça, mais c’est encore tôt pour avoir du recul sur toutes ces années. Je suis comme tout le monde, j’essaie de démêler les affaires dans ma propre vie. Je suis en apprentissage, j’essaie d’être la meilleure version de moi-même. »

La notion de couple est à redéfinir, croit-elle. « On dramatise tellement nos relations... on a deux mots de vocabulaire pour les définir : divorce ou séparation, succès ou échec. Qu’est-ce qu’on enseigne à nos enfants ? », s’interroge-t-elle.

Un couple peut durer dans l’amour sans qu’on soit impliqué d’un point de vue sexuel ou romantique. On pourrait faire évoluer la relation, la restructurer. Sophie Grégoire Trudeau

Un premier livre

Dans ce premier livre, Sophie Grégoire Trudeau raconte ses expériences personnelles et son parcours, de son enfance à aujourd’hui. Pourquoi a-t-elle gardé le nom Trudeau ? « C’est une question qu’on me pose seulement ici au Québec et je me demande si la question serait posée à une autre femme dans la sphère publique », s’interroge-t-elle. Oui, la question serait posée à toute Québécoise mariée qui aurait ajouté le nom de famille de son (ex)mari, car ce n’est pas dans la coutume ici où on conserve son nom de famille (contrairement au reste du Canada).

D’ailleurs, la journaliste Mattie Kahn, du magazine Vogue, a également posé cette question, dans son article publié dans l’édition américaine du magazine d’avril. Depuis l’élection de Justin Trudeau en 2015, de nombreux médias du monde entier ont utilisé le nom Sophie Grégoire Trudeau. C’est donc celui qui figure aussi sur son livre également publié en France, aux États-Unis et dans le reste du Canada, mais seul le nom Grégoire se retrouve sur le site web de son agente au Québec. Sophie Grégoire Trudeau finit par répondre que c’est le nom avec lequel elle est connue dans la vie publique internationale. « Le plus important, c’est Sophie, dit-elle. Simplement Sophie. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Sophie Grégoire Trudeau

« Son nom sur le livre, c’est son choix. La question est légitime et elle a choisi de le publier sous le nom Sophie Grégoire Trudeau, nom sous lequel elle est connue », explique Sophie Banford, directrice générale et éditrice de KO Éditions, qui publie le livre.

Dans Entre nous, Sophie Grégoire Trudeau aborde des thèmes qui lui sont chers : la santé mentale, l’éducation émotionnelle, les liens d’attachement de notre enfance, l’adolescence, la connaissance de soi et l’amour. Elle a interrogé des experts comme le Dr Gabor Maté, le Dr Gordon Neufeld, la journaliste Liz Plank, la Dre Stéphanie Léonard. « Ce livre, c’est l’extension de qui je suis, des décisions que j’ai prises, des obstacles auxquels j’ai fait face. C’est ma passion pour la neuroscience qui nous permet de mieux comprendre la façon dont fonctionne notre cerveau. Ce sont aussi des années d’apprentissage et ma curiosité personnelle. J’aime les gens, je suis fille unique, je recherche des liens authentiques, et j’espère que ce livre va aider les gens à avoir une meilleure connaissance d’eux-mêmes », dit-elle.

Un parcours unique

Née le 24 avril 1975, Sophie Grégoire Trudeau grandit dans la nature à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, jusqu’à l’âge de 4 ans. Elle déménage ensuite à Montréal où elle fréquente des écoles d’Outremont, le cégep à Brébeuf et l’Université de Montréal, où elle obtient un baccalauréat en communications. Après avoir travaillé dans une agence de publicité et en relations publiques, elle devient chroniqueuse et animatrice à TVA/LCN, puis à CTV.

Elle raconte dans le livre sa rencontre avec Justin Trudeau. Ils s’étaient connus enfants, et se retrouvent lorsque Sophie est âgée d’une vingtaine d’années, à un évènement de collecte de fonds. Lors d’un souper à Montréal, il lui dit : « J’ai trente et un ans. Je t’attends depuis trente et un ans. Et si on sautait la phase de ma blonde et qu’on commençait tout de suite avec ma fiancée ? », écrit-elle dans son livre. Ils se sont mariés à Montréal en 2005. Justin Trudeau est devenu le 23e premier ministre du Canada le 4 novembre 2015.

PHOTO BLAIR GABLE, ARCHIVES REUTERS Le premier ministre Justin Trudeau avec Sophie Grégoire Trudeau et leurs enfants, Ella-Grace, Xavier et Hadrien, le 15 août 2021

Sophie est le point d’ancrage de ses trois enfants depuis leur naissance. Elle écrit d’ailleurs qu’elle a été présente presque tous les jours de leur vie et qu’elle a sacrifié une partie de son parcours professionnel pour les élever.

Mes enfants, c’est une priorité, et jamais je ne vais regretter d’avoir été là. Ce que les gens voient, les évènements officiels, les tenues chics et talons hauts, c’était 2 % de ma vie. Sophie Grégoire Trudeau

« Ça faisait partie de ma vie quatre ou cinq fois par année, mais ce n’était pas ma vie. Pour ces moments-là, j’ai beaucoup de reconnaissance parce que ça m’a permis de vivre des expériences uniques desquelles on apprend énormément », estime-t-elle.

La femme aura 50 ans l’année prochaine. « Ce sera avec fierté et en santé. Je suis une sportive, j’adore bouger et j’adore pousser mes limites physiques et psychologiques », confie l’enseignante certifiée de yoga et porte-parole de Filleactive. Célibataire ? « Je ne me vois pas comme une célibataire. Je me vois comme la femme que je suis, assumée, assurée, sensible, courageuse. »

Elle a des projets, dont un livre pour enfants qui sera lancé en 2025. « C’est un chapitre de ma vie différent. Je suis capable d’embrasser l’incertitude, car je sais que je suis en train de faire la bonne chose. J’ai confiance, pas tous les jours, mais je sais ce que j’ai à offrir. »