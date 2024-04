Je trouve que l’on voyage trop et mal et qu’on devrait voyager plus local en respectant l’environnement comme les Suédois ont commencé à le faire. On pourrait également suivre les recommandations du GIEC, soit un voyage en avion de moins de trois heures tous les trois ans et un de plus de trois heures tous les huit ans… Comme ça, on pourrait mieux choisir ses voyages et aller où on a vraiment envie d’aller…