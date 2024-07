En juillet, ils rêvent de neige, de froid et même du mois de novembre. Ils n’aiment ni la chaleur ni la lumière et montrent du doigt les canicules, l’humidité, les moustiques, les odeurs et même la mode estivale ! Les grincheux estivaux sont parmi nous !

« J’ai de la misère à comprendre ce qui est le fun dans l’été ! Il fait chaud et humide, on sue, le soleil est agressant, aller au parc et à la piscine, c’est bof… » Pierre Duchesneau est un vrai grincheux estival, traduction libre de summer grinch. Avec son teint pâle et sa blondeur, il voit l’été comme un « dur moment à passer ».

« Je ne suis clairement pas un gars d’été, lance le Montréalais de 46 ans. Je ne comprends pas ces gens qui se déplacent, par milliers, dans les festivals. C’est un cauchemar ! S’il fait soleil en plus, c’est horrible ! »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pierre Duchesneau

M. Duchesneau n’est pas le seul qui attend avec impatience l’automne et le retour du temps frais. Marie-Pier Beaulieu préfère de loin novembre à juillet.

« L’été, c’est de l’ouvrage, lance la trentenaire en riant. Il me semble que c’est rare qu’on s’assoie sur la terrasse et qu’on ne fait rien. Il faut se soumettre à la mode estivale, ça prend un pédicure, des lunettes de soleil, un sac en toile pour remplacer celui en cuir… »

En plus d’engendrer des dépenses, l’été vient avec une pression supplémentaire. Marie-Pier Beaulieu

La Montréalaise qui travaille dans le milieu de la télévision se déplace en transports en commun. Elle apprécie moins ses allées et venues ces temps-ci, avoue-t-elle. « En été, la ville a un côté poisseux… Les aisselles à découvert dans le métro, ça m’écœure ! »

Humidex, odeurs et insectes

Avec cinq enfants âgés de 3 à 17 ans, Marianne Dufresne aimerait aimer l’été : cela faciliterait la vie de famille et simplifierait le choix d’activités. Mais rien à faire. La mère de famille ne tolère ni la chaleur ni la température amplifiée par le facteur humidex.

« Je l’avoue, quand les plus jeunes veulent aller au parc, j’essaie de refiler ça à quelqu’un d’autre, dit celle qui fait des allergies durant l’été. Je prends mes vacances en hiver et je fais davantage d’activités quand il fait froid : je vais marcher et glisser, je vais au Zoo de Granby avec les enfants… »

Adélaïde Larouche, 23 ans, étudiante à Polytechnique Montréal, déplore elle aussi le côté étouffant de l’été.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Adélaïde Larouche

Souvent, il fait trop chaud. On dort moins bien, on respire moins bien, bref on vit moins bien. À part la baignade, les activités ne sont pas le fun ou sont plus pénibles. En plus, il y a trop d’insectes et les rues sentent mauvais ! Adélaïde Larouche, 23 ans

Un autre aspect qui la confronte pendant la saison estivale : l’accélération des phénomènes météorologiques extrêmes. « L’été est devenu synonyme de catastrophes naturelles avec des incendies de forêt, des inondations, des tornades, rien ne va plus… », laisse-t-elle tomber.

Un fossé

La dépression saisonnière ne se manifeste pas qu’en hiver : environ 10 % des gens atteints de ce trouble le vivent en été, selon le site d’informations médicales américain WebMD. La dépression saisonnière estivale a été reconnue en 1986 comme une variante de la dépression saisonnière par le DSM, la bible des troubles psychiatriques publiée par l’Association américaine de psychiatrie depuis 1952. Elle entraîne une perte de sommeil et d’appétit, de la fatigue, de l’irritabilité, de l’anxiété, un état dépressif pouvant mener à des idées suicidaires.

Pour le psychologue à la retraite Pierre E. Faubert, il ne faut pas oublier que certaines personnes ne sont pas en mesure d’apprécier l’été parce qu’elles souffrent trop, de maladies physiques ou mentales.

Comme Geneviève Fradette. Atteinte d’une maladie auto-immune qui la fait souffrir davantage en été, la quadragénaire de Rimouski fuit le soleil. Elle reste à l’intérieur presque en tout temps et ne sort que les journées grises, le matin tôt ou en soirée, avec des vêtements longs et couvrants.

Je ne peux pas participer aux activités scolaires de mes enfants. Je tente de garder le moral, mais c’est sûr que j’en suis venue à détester l’été. Le soleil affecte tellement ma qualité de vie ! Geneviève Fradette

D’autres encore ne jouissent pas de tous les avantages de l’été, souvent mis de l’avant sur les réseaux sociaux et dans les médias. « Il y a cette constante rhétorique où l’on parle de chalets, de piscines, de bords de l’eau et de vacances, mentionne Pierre E. Faubert. La majorité des gens n’ont pas accès à ça, que ce soit en partie ou en totalité ! Je crois que ce n’est pas tant l’été que certaines personnes n’aiment pas, mais bien leur expérience subjective de l’été. »

Un autre facteur à considérer lorsqu’on parle d’aimer l’été ou pas ? L’argent – et ce qu’il permet d’obtenir en confort et en loisirs. « Il y a un côté performance à l’été, pense Marie-Pier Beaulieu. Au Québec, l’été dure peu de temps et il y a une pression à en ‟profiter” au maximum. »