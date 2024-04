L’avoine ne contient pas de gluten et a une haute teneur en fibres.

Il y a eu la cure de pamplemousse, dans les années 1930. Le régime soupe au chou, dans les années 1980. Les fameux produits Slim Fast, dans les années 1990. On espérait ces tendances révolues, mais les réseaux sociaux se sont chargés d’inventer un nouvel aliment « miracle » pour perdre du poids : le « oat-zempic ».

Le terme « oat-zempic » est une contraction des mots « Oat » (avoine en anglais) et « zempic », pour Ozempic, le traitement pharmaceutique injectable conçu pour soigner le diabète, mais dont les propriétés coupe-faim le rendent très populaire pour perdre du poids.

« Nous allons devenir minces, cet été, je suis sérieuse », lance une dénommée Peachy, sur TikTok, avant de préparer pour le huitième jour de suite sa concoction matinale. « Tout ce dont vous avez besoin, c’est une tasse d’eau, une demi-tasse d’avoine et une demi-lime. Ne me dites pas que vous n’avez pas ça dans votre garde-manger ! »

Ce printemps, autant sur TikTok que sur Instagram, des internautes participent à un « défi » qui consiste à consommer tous les jours cette boisson à base d’avoine et de jus de lime, avec la promesse de perdre jusqu’à 20 kg en deux mois, rien de moins.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Quel est le lien entre l’avoine et le traitement Ozempic ? « Scientifiquement, il n’y en a pas », répond Joëlle Émond, présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec. Elle y voit surtout une façon de « surfer » sur la notoriété actuelle du traitement Ozempic. « Aucun aliment seul ne permet de perdre du poids », souligne d’emblée Joëlle Émond. Évidemment, dit-elle, lorsqu’on remplace un repas par un breuvage peu calorique, on réduit son apport quotidien de calories. Mais ce genre d’approche n’est pas nouveau. « Ces stratégies sont nombreuses et existent depuis fort longtemps », souligne-t-elle.

Pourquoi les internautes ont-ils choisi l’avoine plutôt qu’une autre céréale ? Probablement parce que l’avoine ne contient pas de gluten et qu’elle a une haute teneur en fibres alimentaires.

Tout comme le gras, les fibres alimentaires ont un effet rassasiant, explique Joëlle Émond, qui rappelle que la majorité des individus consomment trop peu de fibres.

En revanche, une demi-tasse d’avoine comblera uniquement de 10 % à 16 % environ de l’apport en fibres quotidien recommandé. « Les grains entiers, mais aussi les fruits, les légumes et les légumineuses ont une haute teneur en fibres », indique-t-elle.

Quant à l’effet amaigrissant associé au citron et à la lime, « c’est un mythe alimentaire qui perdure », statue Joëlle Émond.

Les gens qui suivent une diète amaigrissante ou qui changent leurs comportements de façon temporaire, sans que ce soit viable à long terme, reprennent pour la plupart le poids perdu, rappelle Joëlle Émond. La clé, pour avoir une meilleure santé, c’est plutôt d’améliorer ses habitudes de vie pour de bon, note Mme Émond, qui souligne qu’un diététiste-nutritionniste peut aider les gens à y voir plus clair.

Les médias sociaux contribuent à propager rapidement des tendances en matière de produits et de moyens amaigrissants, se désole Joëlle Émond. « Est-ce qu’on doit encadrer davantage les messages qui sont propagés sur les réseaux sociaux ? Ça fait partie des questions de société qu’on doit se poser. »