Quelqu’un, un jour, a-t-il décidé que les « affaires de filles » seraient compliquées à acheter ? C’est un peu l’impression que ça donne.

Peut-être avez-vous déjà en tête une liste de tous ces trucs inadéquats achetés pour rien et des sommes ainsi gaspillées. Vaut mieux en rire, évidemment. Surtout en ces temps difficiles, alors que des bombes tombent. Alors, rions-en ensemble, en cette Journée internationale des droits des femmes.

Dès l’adolescence, chaque décision est précédée d’un million de questions et de considérations toutes plus déroutantes les unes que les autres. Et des décennies plus tard, on se retrouve encore avec les mêmes points d’interrogation dans le visage devant les présentoirs. Seule différence : on a fini par croire que c’est normal.

Faisons le saut au rayon des bas de nylon d’un grand magasin pour une petite démonstration divertissante, quoiqu’uniquement truffée d’exemples véridiques.

« Semi-opaque, diaphane, transparent ? 15, 17, 20, 30 ou 40 deniers ? Pointes invisibles ou renforcées ? Mat, velouté, brillant ou lustré ? Galbant ? Avec culotte renforcée ? Indémaillable ? Et les orteils, on les veut dénudés ? Et la taille, on la préfère haute ou basse ? Un peu de dentelle pour faire joli ? Un peu de résistance pour aplanir le ventre ?

– Euh… Vous pouvez m’expliquer les différences entre toutes ces options, leurs avantages et leurs inconvénients ?

– Dites-moi aussi quelle proportion de nylon et d’élasthanne vous préférez. Est-ce que 73-23 %, c’est bon ? Ça pourrait aussi être 83-17 %, surtout qu’il est en solde. Sinon, nous avons un super modèle qui contient 65 % de polyamide, 28 % de polyuréthane et 7 % d’élasthanne. C’est une question de goût. Ça dépend aussi de la texture et du style de vêtements avec lesquels vous porterez vos bas de nylon. Et de la météo du jour, bien entendu.

– Au secours ! Je vais aller m’acheter un rouge à lèvres, plutôt…

– Attendez, on n’a même pas encore discuté de la teinte ! Ici, j’ai : naturel, chair, terracotta, chameau, toast, beige, sable, fauve, gazelle, capri… toutes de jolies couleurs ‟peau”. Quel est votre budget ? On y va avec une marque italienne ou française ?

– Je reviendrai, Madame, je dois aller faire un tour à la pharmacie. Ouf ! »

Minces, maxi, ultraminces, avec ou sans ailes, longues, de jour, de nuit, avec un centre surélevé, en mousse mémoire, hypoallergénique, avec pouvoir anti-odeurs, adaptées aux tangas, en pochettes, avec ou sans applicateur, format compact ou standard, coton bio ? Plastique ou carton ?

Et si je testais la coupe menstruelle, ce serait peut-être moins compliqué. Je me demande ce que mes amies en pensent… Allons voir du côté des mascaras.

Noir, noir profond, noir carbone, noir intense ? Pour un maximum de volume, pour des cils recourbés, soulevés, infinis ou définis ? Avec une brosse traditionnelle ou en élastomère ? Hydrofuge ? Pour un regard de biche ? Pour un effet faux cils ?

Avec une formule aérée fouettée ? Qui nourrit les cils ? Qui les teinte ? Qui est infusée de fibres ? Qui est enrichie d’huile de ricin et d’eau de bleuets ? Qui a été testée sous contrôle ophtalmologique ?

Un mascara qui résiste aux bavures et aux écailles, qui convient à tous les types de cils, qui défie les règles de la gravité ou qui contient une technologie épaississante ?

Une fois les réponses à ces quelques questions trouvées, ne restera qu’à faire le tour de la trentaine de marques proposées ! Et moi qui pensais qu’il y avait beaucoup de choix dans le rayon des yogourts…

Je pourrais continuer longtemps, en vous parlant de tous les types de soutiens-gorge qu’il faut assortir à ses tenues, à leur couleur et à leur style, tout en s’assurant qu’ils assurent correctement leur rôle, en fonction de sa morphologie et de ses goûts.

Même scénario au rayon de la teinture à cheveux, où il faut choisir parmi 150 nuances aux noms exotiques et diverses formules. Idem du côté des rouges, baumes, brillants et colorants à lèvres offerts en 10 formules, 8 finitions, 64 marques, 6 niveaux de couvrance et environ 986 couleurs.

Ce n’est guère plus facile devant les fonds de teint en poudre, en bâton, liquides, et même « liquides en poudre », des baumes teintés, des sérums teintés, des crèmes BB et CC, des formules hydrofuges, anti-âge, hydratantes, longues tenues, semi-couvrantes, au fini mat ou lumineux !

Même celles qui se facilitent la vie en étant fidèles à leurs produits chouchous sont parfois prises au piège, puisque rien n’est éternel. Combien de fois avez-vous découvert une contrariante disparition en magasin qui vous a forcée à reprendre le processus d’essais-erreurs ? Et puis, les besoins changent au fil des ans, ce qui entraîne d’éternels recommencements.

En ce 8 mars, je nous souhaite davantage de simplicité.