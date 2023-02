Des responsables de plateformes pour dénicher des entrepreneurs en rénovation nous livrent les perspectives qu’ils entrevoient pour 2023 concernant l’offre et la demande dans ce milieu. Même si la dynamique générale demeure soutenue, des mouvements sont à prévoir à la lumière du contexte économique actuel, et certains défis demeureront prégnants tant pour la clientèle que pour les professionnels.

En se basant sur la tendance amorcée fin 2022, la plateforme Soumission Rénovation prévoit que la demande pour les petits travaux, tout comme celle pour les chantiers d’envergure, continuera de s’essouffler progressivement. Dans le premier cas, par souci d’économie, les consommateurs semblent vouloir faire les interventions par eux-mêmes, quand ils en ont les capacités, d’après l’entreprise.

« Le ralentissement concernant les gros travaux, comme les agrandissements de maison, est vraiment relié aux taux d’intérêt, car cela passe souvent par un refinancement hypothécaire. Devenus plus chers, ces travaux sont remis à plus tard ou carrément mis au placard », explique Michel Jodoin, président fondateur de Soumission Rénovation, qui a traité près d’un demi-million de demandes depuis son émergence en 2014.

D’après ses données, les projets d’agrandissement, de maçonnerie et d’aménagement paysager ont connu une baisse des demandes entre 2021 et 2022. Pour les travaux de taille moyenne (de 5000 $ à 75 000 $), la demande devrait rester soutenue.

PHOTO FOURNIE PAR SOUMISSION RÉNOVATION Michel Jodoin, président fondateur de Soumission Rénovation

Quand on parle de rénovations nécessaires, comme une toiture ou des rénovations pour maintenir la pérennité d’une résidence, la demande demeure très forte. Pour les projets d’envergure qui nécessitent un accès à du financement, comme des agrandissements ou des rénovations de cuisine, effectivement, le contexte économique fait en sorte que les gens vont mettre leur projet en attente. Michel Jodoin, président fondateur de Soumission Rénovation

« Mais les intentions de rénover demeurent très fortes dans l’ensemble », souligne quant à lui Paul-André Bégin, chef de l’exploitation de RénoAssistance, plateforme qui a traité près d’un demi-milliard de dollars en valeur de travaux l’an passé.

Des délais sciés ?

Serait-ce le bout du tunnel pour ceux qui courent après les entrepreneurs, très courtisés et sollicités ces dernières années ? Le tableau se brosse en nuances de gris, M. Bégin faisant la part des choses selon les domaines. Pour la rénovation extérieure, il dit, par exemple, ne pas observer de plus grande disponibilité. « Mais on voit un appétit peut-être plus important des entrepreneurs pour certains types de travaux, notamment la rénovation intérieure, avec une certaine hausse dans leurs réponses », précise-t-il.

PHOTO MARC-OLIVIER BÉCOTTE, FOURNIE PAR RÉNOASSISTANCE Paul-André Bégin, chef de l’exploitation de RénoAssistance

De son côté, M. Jodoin remarque que le niveau de compétitivité des soumissions, pour janvier 2023, est revenu au niveau prépandémique, accotant celui de janvier 2020. « Cela signifie que les entrepreneurs sont plus disponibles. On reçoit beaucoup de demandes d’inscription de leur part à notre service, leur téléphone sonne beaucoup moins qu’avant », rapporte-t-il, émettant l’hypothèse qu’une partie des professionnels qui effectuait des travaux d’agrandissement s’est rabattue sur des projets d’intérieur, du style cuisine et salle de bains.

Pas de baisse de prix en vue

Plus d’offre, moins de demande... peut-on compter sur la fameuse loi régissant ces deux facteurs pour espérer voir les tarifs diminuer ? Non, car d’autres paramètres entrent en jeu (inflation, j’écris ton nom), et tout particulièrement la pénurie de main-d’œuvre qui continue d’affliger le secteur. « Elle est toujours là et va continuer à exercer une pression sur les prix, prévoit Paul-André Bégin. Avec l’augmentation du prix de l’essence, je pense que, somme toute, ça va suivre le cours de l’inflation. »

Le chef de l’exploitation de RénoAssistance table donc plutôt sur une légère hausse des coûts de rénovation, même si le prix de certains matériaux tend à baisser, comme celui du bois d’œuvre – ce qui pourrait favoriser les mini-chantiers réalisés par soi-même. Idem du côté de Soumission Rénovation, qui n’entrevoit pas de dégonflement des factures, mais plutôt des délais de disponibilité réduits.

En bref, marteaux et perceuses ne resteront assurément pas cois en 2023, mais pourraient opérer une petite migration de types de projets. « Beaucoup de personnes ont changé de propriété dans les deux dernières années. Or, les statistiques montrent que des projets de rénovation d’une certaine importance sont toujours prévus après deux années d’acquisition. Les gens veulent rénover », croit M. Bégin.