Noël sucré Divin accord

Et si on prenait le thé, pendant ces après-midi un peu paresseux des Fêtes, où parenté et amis viennent faire un tour ? Évidemment, on l’accompagne d’une touche sucrée qui raliera les invités. Camellia Sinensis, Patrice Demers et Marie-Josée Beaudoin s’unissent pour créer un accord absolument parfait.