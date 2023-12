Éline Bonnin l’admet, elle n’est pas une amatrice de légumineuses. Mais des lentilles écrasées en boulettes, bien assaisonnées et caramélisées, elle aime. « Ça a un goût quand même très hivernal, très réconfortant », note-t-elle. Servies avec des patates pilées et une sauce gravy aromatisée aux champignons, à l’ail et au persil, ces boulettes feront le bonheur des invités véganes. Pour les carnivores invétérés, on peut préparer des boulettes de viande, à servir avec la même sauce et le même accompagnement.

Boulettes de lentilles, sauce gravy et patates pilées

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 50 minutes

Rendement : 4 portions

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Boulettes de lentilles, sauce gravy

Ingrédients pour les boulettes

600 g (3 tasses) de lentilles brunes cuites

60 g (1/2 tasse) de noix de Grenoble en morceaux

100 g (1/2 tasse) de flocons d’avoine

4 c. à soupe de fécule de maïs

1/4 de botte de persil plat italien

Sel et poivre

Ingrédients pour le gravy

1 échalote française

90 g de champignons de Paris (environ 5 ou 6)

Quelques queues de persil

1 c. à soupe de margarine végétale (ou d’huile neutre)

1 gousse d’ail

3 c. à soupe de sauce teriyaki

1 litre d’eau

2 c. à soupe de fécule de maïs

Ingrédients pour les patates pilées

600 g de belles pommes de terre (environ 4)

65 ml (1/4 de tasse) de préparation crémeuse de soja (de type Belsoy)

55 g (1/4 de tasse) de margarine végétale

Sel et noix de muscade

Préparation

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Boulettes, pommes de terre pilées, gravy : rien de plus traditionnel !

1. Éplucher les pommes de terre et les mettre, entières, à cuire dans une casserole d’eau salée pour 40 minutes de cuisson.



2. Équeuter le persil, garder à part les feuilles et les tiges.



3. Préparer le gravy : éplucher l’échalote et l’émincer. Émincer aussi les champignons. Dans une casserole, faire fondre la margarine et y faire suer l’échalote. Ajouter la gousse d’ail dans sa peau, les queues de persil et les champignons. Laisser dorer environ 6-7 minutes en remuant de temps en temps pour que le tout soit bien coloré. Déglacer avec la sauce teriyaki puis ajouter l’eau. Laisser mijoter environ 45 minutes.



4. Préparer les boulettes : mélanger les noix et les flocons d’avoine. Hacher les feuilles de persil. Dans un bol, écraser les lentilles avec un pile-patate. Ajouter les noix et les flocons d’avoine mélangés, le persil, la fécule de maïs, du sel et du poivre.



5. À la main, former des petites boulettes avec cette préparation. Les disposer dans un plat huilé.



6. Préchauffer le four à 360 °F (180 °C).



7. Enfourner les boulettes pendant 20 minutes.



8. Terminer le gravy : prélever une petite quantité dans un bol et fouetter avec la fécule de maïs. Verser cette petite quantité dans la casserole avec tout le reste du gravy et faire chauffer à feu élevé en fouettant pour épaissir la sauce.



9. Verser la sauce sur les boulettes et enfourner à nouveau pendant 20 minutes.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Décorer les patates pilées de feuilles de persil.