Avec 6,4 % des adultes canadiens qui se disent véganes ou végétariens⁠1, il est possible que vous receviez pour le repas de Noël une personne qui a exclu la viande, voire tout produit d’origine animale, de son alimentation. Il n’est pas nécessaire de bousculer vos plans pour autant !

Avant de devenir végane et de faire de la cuisine végétale sa spécialité, Éline Bonnin sentait le stress monter lorsqu’un client végane ou même végétarien se présentait au restaurant où elle travaillait. « On perdait nos moyens même si on avait tout ce qu’il fallait », se souvient la fondatrice du blogue culinaire Patate & Cornichon et autrice du livre de recettes Les bonnes choses, devenue végane il y a huit ans.

En créant un blogue de recettes, son conjoint et elle souhaitaient démontrer que la cuisine végétalienne peut être gourmande. La preuve en est ce menu alléchant tout simple qu’elle nous propose aujourd’hui, aux ingrédients faciles à trouver, entièrement végétal, mais surtout, rassembleur.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Éline Bonnin, fondatrice du blogue Patate & Cornichon

La cuisine végétale, c’est facile, c’est accessible dans les magasins à grande surface, ce n’est pas cher. Et puis c’est gourmand, c’est délicieux, on se fait plaisir. Éline Bonnin, créatrice du blogue culinaire Patate & Cornichon

On retrouve sur son blogue des recettes diverses, dont plusieurs desserts, sa spécialité, et une grande sélection de plats pour les Fêtes, une période qu’elle adore.

« Noël, c’est un défi supplémentaire parce qu’on veut que ce soit un peu plus noble. On peut soit se détacher de la tradition en servant, par exemple, de beaux raviolis aux champignons sauvages ou alors rester dans la tradition et changer quelques ingrédients de la recette pour la rendre végétale, comme la tourtière ou les boulettes », explique celle qui était jusqu’à tout récemment copropriétaire de Muscade, un café végane et commerce zéro déchet situé dans Le Plateau-Mont-Royal.

Qu’est-ce qu’un végane ?

Mais d’abord, il faut démystifier le véganisme. Beaucoup de confusion entoure encore ce mode de vie, pense la créatrice du blogue culinaire végane Loounie Cuisine, Caroline Huard. « Je me suis souvent fait servir des fruits de mer ou du poisson, parce qu’il y a en effet des pesco-végétariens qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson. On ne connaît pas beaucoup ça et c’est normal parce que c’est très loin de notre culture culinaire québécoise traditionnelle, qui tourne beaucoup autour des aliments d’origine animale. »

Végane : Aussi appelé végétalien intégral. Personne dont le mode de vie est fondé sur le refus de l’exploitation des animaux et qui exclut tout usage de produits d’origine animale et de leurs dérivés à des fins alimentaires, vestimentaires, sanitaires, récréatives ou autres. Végétalien : Relatif à l’alimentation. Personne qui ne mange que des produits d’origine végétale. Végétarien : Personne dont l’alimentation se compose d’aliments d’origine végétale et, dans certains cas, de produits laitiers, de miel et d’œufs. Source : Office québécois de la langue française

Selon Caroline Huard, cette confusion vient aussi du fait que le véganisme est souvent associé à une diète, à laquelle on peut bien se permettre de déroger le temps d’un repas de Noël.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Caroline Huard, fondatrice du blogue Loounie Cuisine

Il y a encore beaucoup de fausses conceptions autour des raisons pour lesquelles on le fait. En réalité, le terme « végane » fait référence à un choix éthique de ne pas utiliser les animaux comme étant des commodités. Caroline Huard, créatrice du blogue culinaire végane Loounie Cuisine

« Ce qu’il faut savoir si on reçoit un végane à souper, c’est que tous les produits d’origine animale, cette personne n’en consommera pas », poursuit-elle. Cela inclut la viande, les produits laitiers comme le beurre, le lait, le fromage et la crème, les poissons, les fruits de mer et les œufs. Les véganes les plus stricts s’abstiennent aussi de consommer du miel, surtout s’il est issu de l’apiculture commerciale.

Si certaines personnes véganes ou végétariennes acceptent de mettre de côté leurs convictions à l’occasion, d’autres ne laissent place à aucune exception.

Pour Josianne Marcoux, fondatrice et cocheffe du restaurant végane Archway, la clé est la communication. « Ça m’est arrivé souvent de me faire inviter en me faisant dire : “Il va y avoir une option végétalienne.” Finalement, c’est du fromage. D’où l’importance de communiquer avec la personne végane pour lui demander : “Qu’est-ce que tu ne veux surtout pas manger ? Qu’est-ce que tu préfères ? Est-ce qu’il y a des marques de produits que tu aimes ?” Si on débute comme ça, je pense que c’est formidable. »

Caroline Huard, tout comme Josianne Marcoux, propose souvent à ses hôtes d’apporter un plat végane à partager. « L’année passée, j’ai créé un plat style pâté de foie, mais végane, à partir de lentilles et de noix. Ça goûte comme un bon pâté de campagne. J’en ai apporté assez pour que tout le monde puisse y goûter et qu’on puisse en jaser. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On retrouve sur le blogue d’Éline Bonnin une grande sélection de plats pour les Fêtes, une période qu’elle adore.

S’adapter, sans tout bousculer

Il n’est pas nécessaire de dire adieu à la traditionnelle tourtière du Lac ou à la dinde rôtie pour satisfaire un invité végane. Pour ceux qui sont intimidés par le plat principal, Éline Bonnin suggère de miser sur de petites bouchées, feuilletés ou verrines. Josianne Marcoux conseille d’adapter les accompagnements, en remplaçant les produits d’origine animale par des ingrédients véganes, aujourd’hui facilement trouvables en épicerie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Josianne Marcoux, copropriétaire et cocheffe du restaurant Archway

Dans ma famille, c’était du ragoût de pattes, c’est très difficile à adapter végane ! Par contre, il y avait toujours une salade en accompagnement, un gratin de chou-fleur, de la soupe qu’on peut adapter avec du beurre végane. Faire preuve d’ouverture en adaptant un ou deux plats, c’est super pour la personne qui est reçue. Josianne Marcoux, copropriétaire et cocheffe du restaurant Archway

Dans la famille de Caroline Huard aussi, on mise sur les accompagnements inclusifs. « Il va toujours y avoir une option végane, puis une option de viande, mais les accompagnements vont toujours être quelque chose que je peux manger, comme des légumes à l’huile ou des pâtes crémeuses avec une crème végane. Personne ne voit la différence. »

Même si sa famille n’est pas portée sur les traditions, elle recommande à celles qui y sont attachées de ne pas y déroger. « Si on veut servir une dinde avec des patates pilées, on ne va pas préparer un petit sauté à l’asiatique pour nos invités véganes ! » Elle propose plutôt que la purée de pommes de terre et la sauce style gravy soient véganes et qu’aux côtés de la dinde, on place un bloc de tofu rôti ou son fameux tofu magique bien grillé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Bûche de Noël façon tiramisu

Quant au dessert, le projet, déjà intimidant à la base pour certains, peut sembler éminemment complexe lorsqu’il doit être cuisiné sans œufs ni produits laitiers. « Les gens me demandent souvent par quoi je remplace les œufs, dit Éline Bonnin. Je ne les remplace pas. Je crée des recettes qui sont végétales. Je conseillerais aux gens de suivre une recette qui est déjà végétale. » Ou de s’en remettre aux professionnels. De nos jours, on trouve des bûches véganes même dans les supermarchés.

⁠1. En juin 2023, selon un sondage mené par l’Université de Dalhousie auprès de 5525 Canadiens (marge d’erreur de plus ou moins 1,2 %, 19 fois sur 20).