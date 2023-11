Vicky Payeur est une adepte de minimalisme et de simplicité. Réduire, refuser, épurer, vous voyez le genre ? Sur son blogue, sur YouTube, sur Instagram, dans des ateliers en ligne, elle partage depuis plusieurs années ses trucs pour devenir « libre et heureuse ». Elle le fait aussi dans Cuisiner plus avec moins, son premier livre de recettes.

Début vingtaine, Vicky Payeur s’est retrouvée avec une dette de 16 000 $ pour la simple (et mauvaise) raison qu’elle consommait trop. Elle a donc choisi d’épouser un mode de vie minimaliste, s’accordant à une certaine époque seulement 20 $ par semaine en épicerie ! Son budget bouffe a depuis augmenté, mais elle demeure économe. Dans Cuisiner plus avec moins, Vicky Payeur partage d’abord les astuces qu’elle a développées au fil des années pour réduire sa facture d’épicerie (et par le fait même le gaspillage) ainsi que 70 recettes : des bases, des petits-déjeuners, des collations, des soupes, des salades, des plats principaux et des desserts. Les recettes sont conçues pour être accessibles et comptent assez peu d’ingrédients. « Ici, pas besoin d’acheter une épice que vous n’utiliserez qu’une seule fois ou de développer des techniques élaborées », prévient Vicky Payeur, qui s’est chargée de photographier les plats.

Comme mère de famille, ce livre ne me parle pas du tout. Est-ce que je le donnerais à mon fils qui s’en va en appart ? Probablement. Josée Lapointe

Les + Vicky Payeur utilise beaucoup d’ingrédients communs, qu’on a déjà à la maison : huile d’olive, flocons d’avoine, pommes, carottes, beurre d’arachide, œufs, boîte de tomates en dés, etc.

Pas besoin d’acheter mille ingrédients et de courir deux ou trois épiceries ; les recettes sont simples, réellement, et s’exécutent rapidement.

Les sections des petits-déjeuners et des collations proposent des recettes pratiques, parfois sans cuisson, qu’on a aimées.

Grosse impression de been there done that dans une facture banale. Isabelle Morin

Les - Le livre ne sort pas des sentiers battus… et ne crée pas de surprises.

On s’est questionné sur la pertinence de certaines recettes, comme le pop-corn sucré salé et le potage vide-frigo de base.

La section des plats principaux nous a laissés sur notre faim. À force de simplifier les choses, certaines recettes sont… trop simples. Les pizzas express sur pain pita devraient ici se sentir concernées.

Il manquait d’épices dans la majorité des recettes. […] J’ai fait la purée de citrouille, qui consistait à couper la citrouille en morceaux et à la faire bouillir, au lieu de la mettre en entier au four. Je mets en doute certaines techniques. Véronique Larocque

Verdict

Les foodies ne trouveront pas leur compte ici. Par contre, c’est un livre qui peut s’offrir à un jeune qui s’en va en appartement, ou à quelqu’un qui n’a pas de base en cuisine et qui veut réduire sa dépendance aux restaurants et aux aliments industriels.

Nos recettes préférées Pain bananes-coco peu sucré

Biscuits au beurre d’arachide

Soupe-repas façon minestrone

Muffins à la purée de citrouille