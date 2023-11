L’animatrice, autrice, ex-Famille futée et amoureuse de jeux de mots Alexandra Diaz lance un sixième livre de recettes, son deuxième en solo. Composé de 80 recettes, Buenos Diaz ! (parlant de calembours…) souhaite « mettre du fun au menu ».

Avertissement : Alexandra Diaz aime sa friteuse à air, tellement qu’elle l’enlace tendrement, les yeux fermés, dans l’une des quatre photos pleine page consacrées au gadget en début d’ouvrage. Cette effusion de sentiments envers l’appareil qu’elle qualifie de « fidèle amie » est toutefois trompeuse. Non, vous n’avez pas besoin d’en posséder un exemplaire pour réaliser les desserts, déjeuners, sandwichs, salades, sauces, soupes et plats de pâtes, poissons, fruits de mer, viandes et volailles qu’elle propose. Quant aux cocktails qu’elle recommande (margarita à l’ananas, martini au concombre et wasabi…), un shaker fera l’affaire.

Ça paraît que c’est une tripeuse de bouffe. Elle met beaucoup de joie dans ce qu’elle fait. Silvia Galipeau

Les + Des recettes d’apparence parfois banale, mais avec une touche santé (exemple : hot-dog double crunch avec laitue)

Une section sauces, condiments et vinaigrettes hyper pratique

De magnifiques photos qui mettent en appétit et donnent envie de tout essayer

Une cuisine accessible, simple et efficace

Le fait qu’on n’ait pas besoin de courir la ville pour trouver les ingrédients

Elle se met beaucoup en valeur. Je veux entendre parler de recettes, mais elle plogue son jogging, ses couteaux japonais à 800 $… C’est dommage, car j’ai beaucoup aimé ses recettes. Catherine Handfield

Les - La surabondance de « chroniques » personnelles semblant découler de l’industrie du bien-être de 2015

Aucune recette assez wow pour recevoir des amis un samedi soir

Manque de plats végétariens avec protéines

Quelques recettes trop simples pour faire partie d’un livre du genre : grilled cheese, bouillon de poulet, toast à l’avocat…

Le jeu de mots Quesa « Diaz »

Le public auquel s’adresse son livre doit être content qu’elle fasse partager sa philosophie de vie, son intimité. Ça fonctionne. Mais j’ai trouvé des inexactitudes du côté des temps de cuisson et des portions. Valérie Simard

Verdict

Ce livre, qu’Alexandra Diaz dédie à Simone et Henri, ses enfants, aurait pu s’intituler Recettes simples et efficaces pour parents d’ados pressés. On s’en sert la semaine, du lundi au vendredi, pour pimenter gentiment la routine. Les familles devraient se l’arracher.

Nos recettes préférées Muffins citron-pavot, glaçage au fromage

Hot-dog double crunch avec laitue

Carottes rôties au sirop d’érable et tahini

Général Tao de chouf