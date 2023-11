Suivie par 120 000 personnes sur Instagram et près de 230 000 abonnés sur TikTok, la créatrice culinaire Frédérike Lachance-Brulotte fait fureur sur le web. Fondatrice du blogue Folks and Forks, elle fait paraître cet automne son second livre de recettes, dans lequel réconfort et traditions familiales sont à l’honneur.

Le legs d’une mère à sa fille. Voici qui résume bien l’idée derrière Héritage pour Mathilde, livre succédant au succès de librairie Pour l’amour de la bonne bouffe, sorti en 2021. Frédérike Lachance-Brulotte y a regroupé ses meilleures recettes, mais aussi celles de ses parents, de ses grands-parents et même de son arrière-grand-mère. La blogueuse épicurienne, qui a grandi au sein d’une famille d’aubergistes, accompagne chaque plat d’une note adressée à sa fille. De la tourtière du temps des Fêtes à la tapenade d’olives noires à servir à l’apéro en passant par les soupes et les pâtes à cuisiner en semaine, les recettes, pour la plupart copieuses et réconfortantes, sont très variées. Les ingrédients utilisés rappellent souvent la cuisine des années 1990 et 2000. Du miel et des câpres dans la salade grecque ou du ketchup et de la relish dans le pâté mexicain : on replonge dans une période culinaire que l’on pensait révolue (mais qui évoque de nombreux souvenirs).

L’impression que me laisse ce livre en général : des recettes connues, simples, mais invitantes à ce temps-ci de l’année. Isabelle Morin

Les + Grâce à sa grande variété de recettes, ce livre est aussi utile pour les repas de semaine que pour recevoir le week-end.

Les plats proposés sont rassembleurs, copieux et réconfortants, idéaux, donc, en cette période de l’année.

Il n’y a pas de section végétarienne. Il me semble qu’en 2023, c’est pourtant incontournable. Véronique Larocque

Les - Le concept du livre, qui consiste à cuisiner les recettes familiales de Frédérike Lachance-Brulotte, n’a pas plu à tous.

Les pages parfois très chargées et quelques maladresses d’édition ont irrité certains testeurs.

L’absence d’une section végétarienne contribue à l’impression que le livre appartient à une autre décennie.

Ça goûtait les années 1990-2000. Marc-André Lemieux

Verdict

Folks & Forks – Héritage pour Mathilde remplit sa promesse d’offrir des recettes « réconfortantes, simples et goûteuses ». Ses goûts rappelant la cuisine des années 1990 et 2000 ne réjouiront toutefois pas les papilles des foodies à la recherche des dernières nouveautés.

Nos recettes préférées Ma tourtière du Lac

Pain de fesses

Le pozole de matante Hélène

Tapenade d’olives noires