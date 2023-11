Cofondatrice des Filles Fattoush, une entreprise qui facilite l’intégration de nouvelles arrivantes syriennes par leur savoir-faire culinaire, Adelle Tarzibachi signe un second ouvrage consacré aux saveurs de son pays natal.

Plus qu’un simple livre de recettes, À la table d’Adelle est une invitation au voyage, quelque part entre la Syrie et le Québec, à la rencontre d’un pays d’origine et d’une terre d’accueil. Alors que le premier ouvrage donnait la parole à des réfugiées syriennes et mettait de l’avant la cuisine traditionnelle de ce pays du Moyen-Orient, celui-ci est plus personnel, à l’image du répertoire culinaire d’Adelle Tarzibachi, qui a immigré à Montréal il y a plus de 20 ans. La femme d’affaires y partage ses souvenirs, de ses visites chez sa « téta » Joséphine à son déménagement à Alep, puis à Montréal.

C’est un livre qui se lit. Il faut s’asseoir et le feuilleter. C’est un beau cadeau à offrir à quelqu’un qui aime cuisiner et qui se cherche des projets. Silvia Galipeau

Les + Le mariage, tantôt subtil, tantôt plus assumé, d’ingrédients québécois aux plats syriens, comme celui de la laitue iceberg dans une salade d’automne

Le concept général du livre et les textes, nombreux, qui construisent un récit autour des plats

Les portions généreuses qui mettent la table pour un invité surprise

L’index par ingrédients qui permet de trouver facilement des façons de réutiliser les produits avec lesquels on a moins l’habitude de cuisiner

Le fait que plusieurs plats sont simples et rapides à réaliser

Parce qu’il y a des recettes qui n’ont pas de photo, malheureusement, j’ai l’impression qu’il y en a qui vont rester cachées longtemps. Marc-André Lemieux

Les - La quête de certains ingrédients, comme le mastic ou les fonds d’artichaut surgelés, a donné du fil à retordre à nos testeurs.

L’absence d’indications sur le temps de préparation

L’absence de photos pour certains plats ainsi que l’organisation non conventionnelle des recettes qui rend la recherche difficile

Le manque de saveur de certains bouillons

J’ai été très déçue par les viandes qui cuisent dans l’eau, mais j’ai adoré son poulet shish-taouk rouge, son riz aux vermicelles, son boulgour aux épinards, sa salade d’automne à la mélasse de grenade et sa salade de persil qui est à se rouler par terre. Josée Lapointe

Verdict

Riche en récits et en défis, ce livre plaira à ceux qui aiment tant rêver que cuisiner et expérimenter. Un régal tant pour les yeux que pour les papilles, bien que les efforts et le temps investis ne soient pas toujours gage de succès.

Nos recettes préférées Salade d’automne à la mélasse de grenade

Salade de légumineuses au halloumi

Soupe aux lentilles et à la bette à carde

Ratatouille de légumes et de bœuf