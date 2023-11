Une nouvelle adresse de cocktails et de plats crus s’est installée dans la renommée rue Wellington, à Verdun. Le P2 (dans l’ancien local du bistro Paname) est le nouveau projet de l’équipe derrière le Bar Palco.

« On a toujours voulu ouvrir un bar à cocktails sur la Well et ce n’était pas présent », raconte le copropriétaire Charles-Étienne Bégin. Quand l’aventure du Paname a pris fin, l’équipe a sauté sur l’occasion, tout en gardant le charme du local, avec son imposant bar et sa céramique en mosaïque.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Trois cocktails signature : le Riders on the storm, le Brown sugar « baby » et le Gibson

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le martini de la maison, le Gibson, et le plateau d’huîtres

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Riders on the storm (tequila, mezcal, liqueur de café, bitter aztèque, espresso) 1 /3





La carte des cocktails, signée par Nina Castilla, change au gré des saisons et des évènements spéciaux. Les sirops, huiles et condiments sont faits maison, « en synergie avec la cuisine », pilotée par Kevin Aves (Pamika, Sobremesa, H4C, Maison Saint-Paul).

« Je veux que ça soit beau et que ça concorde avec les saveurs », note la mixologue, qui veut aussi surprendre les clients avec des ajouts originaux aux cocktails déjà bien connus. Ici, l’espresso martini est réinventé avec de la tequila, du mezcal et un bitter aztèque.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le gravlax de flétan avec huiles d’aneth⁠ et de chorizo⁠, crème de citrouille épicée, poblano confit⁠, céleri rave⁠ et capucines

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le roulé de flétan avec beurre blanc, poireaux, daikon et crème sure 1 /2



Nina Castilla fait aussi la part belle à l’automne (et au début de l’hiver) avec son Pumpkin spice flip (à base de bourbon, frangelico, sherry et sirop de citrouille épicé), et son récent ajout : le Brown sugar « baby » (au rhum, beurre brun, bitter cacao et chocolat noir). Il ne faut pas non plus manquer le martini maison – le Gibson – avec ses oignons marinés. Avis aux intéressés : il y a une belle sélection de ocktails sans alcool.

Au menu : huîtres, crudo, tartares et plats végétariens. « On voulait vraiment jouer avec le cru », résume Charles-Étienne Bégin. Quelques plats réconfortants figurent à la carte pour la saison froide, mais la fraîcheur s’y retrouvera toute l’année. Un exemple : le gravlax de flétan, magnifiquement coloré avec ses huiles d’aneth et de chorizo, sa crème de citrouille épicée, son poblano confit et son céleri rave⁠. Le flétan se décline également en roulé avec beurre blanc, poireaux, daikon et crème sure.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La salle du P2 accueille une cinquantaine de convives.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE De gauche à droite : Kevin Aves (chef), Nina Castilla (mixologue) et Charles-Étienne Bégin (copropriétaire) 1 /2



La focaccia maison du chef (apprise alors qu’il travaillait avec Dany Bolduc au H4C) accompagne à merveille les assiettes. « Je mélange mes origines du Mexique et de l’Amérique du Sud avec mes cuisines favorites, japonaise et française », détaille Kevin Aves.

P2 veut se différencier de son autre adresse festive, le Bar Palco. On vient ici pour un apéro jusqu’à tard dans une ambiance feutrée, au son de musiques hip-hop, R’n’B ou des années 1980. L’équipe est même agréablement surprise de retrouver d’anciens clients du Palco, qui cherchent maintenant un endroit où pouvoir discuter autour d’un (bon) verre. « On veut amener les gens de Verdun et d’ailleurs à découvrir l’univers des cocktails, dans une ambiance cosy », lance le copropriétaire Charles-Étienne Bégin. Mission accomplie ! Ouvert du lundi au samedi, de 17 h jusqu’à tard.

4847, rue Wellington, Montréal