Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Petit creux : poêlée de pleurotes Blanc de gris

Pour 4 personnes

Ingrédients pour les champignons

2 c. à soupe de beurre non salé

250 g de pleurotes

1 échalote ciselée

25 ml de vin blanc

Sel et poivre

1 radicchio

1 c. à soupe de sirop d’érable

Ingrédients pour la persillade

125 ml de persil haché

125 ml de coriandre hachée

125 ml de menthe hachée

50 ml d’estragon

1 gousse d’ail

1 piment chili rouge haché

2 c. à soupe d’huile d’olive

Jus d’une lime

Ingrédients pour l’accompagnement

Sel et poivre

10 feuilles de laitue printanière

1 poire coupée en juliennes

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de miel

Sel et poivre

20 g de fromage Le Fleur des Monts ou autre

Préparation

1. Au mélangeur ou au robot culinaire, broyer les herbes, l’ail, le piment, l’huile d’olive et le jus de lime. Assaisonner au goût et réserver.



2. Couper le radicchio en quatre et le faire griller au BBQ ou dans une poêle striée. Émincer, déposer dans un bol et ajouter le sirop d’érable. Touiller.



3. Dans une poêle, faire fondre le beurre. Y faire sauter les pleurotes à feu vif, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Ajouter les échalotes et déglacer au vin blanc. Ajouter le radicchio. Ajouter la persillade. Saler et poivrer.



4. Dans un petit cul-de-poule, mélanger laitue, poire, huile, miel, sel et poivre.



5. Déposer les champignons dans l’assiette.



6. Surmonter de laitue et de poire.



7. Finir avec des copeaux de fromage Le Fleur des Monts.

Une belle idée du Bouillon Bilk

Au Bouillon Bilk, on sert une assiette de pleurotes plus complexe, avec pommes pressées, poudre de champignon fumé, chou-rave, granola, crème sûre de poblano et feta macédonienne. Les pleurotes sont cuits sur le gril. Une belle idée pour la maison, à la veille de la saison du barbecue !

Source : recette du restaurant Cadet.

Publié sur lapresse.ca le 19 avril 2018.

Vite fait bien fait : salade d’asperges, feta, grenade et pistaches

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE DUCHARME Salade d’asperges, feta, grenade et pistaches

Notre famille a un gros coup de cœur pour cette salade estivale ! Le zaatar est un mélange d’épices originaire du Moyen-Orient qui se marie à merveille avec l’huile d’olive, la feta, les pistaches et la grenade.

Ingrédients

1 botte d’asperges, équeutées et coupées en deux

1 filet d’huile d’olive

Le jus de 1/2 citron

2-3 c. à soupe de graines de grenade

2-3 c. à soupe de feta, émiettée

2-3 pincées de zaatar

Pistaches hachées grossièrement, au goût

Basilic frais haché grossièrement, au goût

Sel, poivre

Préparation

1. Cuire les asperges dans l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient tendres, mais encore croquantes. Refroidir dans de l’eau glacée, puis disposer dans une assiette de service.



2. Ajouter tout le reste des ingrédients aux asperges, bien assaisonner et servir.

Source : recette de Sophie Ducharme.

Publié sur La Presse+ le 25 mai 2017.

Appelez-moi chef ! : pâtes fraîches à la sauce tomate d’Elena Faita

PHOTO GETTY IMAGES Pâtes fraîches à la sauce tomate d’Elena Faita

Elena Faita est originaire de San Vittore del Lazio, dans la région de Rome, mais aujourd’hui, c’est dans la région de Naples qu’elle a envie de nous amener. Et à Naples, dit-elle, les pâtes, on les mange à la sauce tomate. Voici sa recette.

Ingrédients pour les pâtes de base

3 tasses de semoule de blé dur ou de farine tout usage

4 œufs (extra gros)

2 c. à table d’huile d’olive

50 ml d’eau ou plus selon la grosseur des œufs

Préparation des pâtes de base

1. Pétrir

a. À la main

1. Former un puits avec la farine. Ajouter les œufs et l’huile dans le puits.



2. Brouiller le mélange d’œufs avec les mains et ajouter lentement la farine jusqu’à ce qu’une boule se forme.



3. Si la boule ne se forme pas, ajouter de l’eau.



4. Pétrir la pâte environ 5 minutes.



5. La texture de la boule de pâte est un peu plus ferme qu’une pâte à pizza.

b. Au robot culinaire

1. Ajouter tous les ingrédients et mélanger pendant 30 secondes en utilisant la lame d’acier. Ajouter de l’eau si nécessaire.

2. Laisser reposer

1. Placer la boule de pâte dans du film plastique.



2. Laisser reposer pendant 15-20 minutes (facultatif).



3. À noter que la boule de pâte peut être préparée la veille.

3. Aplatir

1. Couper une tranche de pâte de 0,5 pouce. Aplatir avec les mains.



2. Placer la machine au premier trou (le plus grand).



3. Passer la tranche entre les rouleaux.



4. Plier la tranche et passer de nouveau. Répéter cette étape 4 fois (plus si nécessaire), jusqu’à ce que la tranche soit lisse.



5. Saupoudrer la tranche de semoule régulièrement.



6. Placer la machine aux 5e et 4e trous, répéter l’étape précédente 1 fois.



7. Les trous 3 et 2 aplatiront la feuille énormément.

4. Cuire

1. Placer les pâtes dans l’eau bouillante salée et cuire pendant 20 à 30 secondes.

Ingrédients pour la sauce tomate

7 c. à table d’huile d’olive

2 gousses d’ail entières coupées en deux (enlever le germe)

500 g de tomates fraîches (tomates italiennes mondées, épépinées et coupées en dés ou encore 1 ½ boîte de tomates Aurora)

6 à 8 feuilles de basilic

Sel

Préparation de la sauce tomate

1. Faire chauffer 3 c. à table d’huile d’olive dans un chaudron.



2. Faire dorer les gousses d’ail dans l’huile.



3. Ajouter les tomates et poursuivre la cuisson de 10 à 15 minutes.



4. Ajouter les feuilles de basilic entières.



5. Continuer la cuisson en brassant pendant 5 minutes.



6. Reprendre l’ail dans la sauce, l’écraser et le remettre.



7. Ajouter du sel au goût et 3 autres c. à table d’huile.



8. Saupoudrer de parmesan et servir.

Source : École de cuisine Mezza Luna

Publié sur lapresse.ca le 28 décembre 2020.

Plaisir coupable : panna cotta au babeurre et à la rhubarbe

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Panna cotta au babeurre et à la rhubarbe

C’est la saison de la rhubarbe. Il était donc de bon ton de demander à la pâtisserie du même nom de nous confectionner une panna cotta aux notes légèrement acidulées.

Pour 4 portions

Utiliser 4 petits pots de verre

Ingrédients pour la base

1 feuille de gélatine *

75 g de crème 35 %

38 g de sucre

60 g de lait

95 g de babeurre

* On peut généralement trouver de la gélatine en épicerie.

Note : pour assurer l’exactitude de la recette, la plupart des mesures sont en grammes. On peut se procurer une balance pour mesurer les ingrédients avec précision.

Ingrédients pour la rhubarbe pochée

Quelques tiges de rhubarbe

100 g de sucre

100 g (100 ml) d’eau

Au goût : un peu de gingembre frais ou de vanille

Ingrédients pour le crumble à la noix de coco

25 g de beurre

25 g de sucre

25 g de farine

25 g de poudre d’amande

10 g de noix de coco rôtie

Au goût : 1 pincée de cardamome ou de gingembre (en poudre)

Préparation de la base

1. Faire ramollir la gélatine en l’immergeant dans l’eau froide pendant 20 minutes au réfrigérateur. Ensuite, essorer la gélatine, puis réserver.



2. Faire bouillir la crème et le sucre. Ajouter la gélatine et le lait.



3. Lorsque le mélange est refroidi, ajouter le babeurre. Il est important d’attendre que le mélange soit froid avant d’incorporer le babeurre. On peut transférer le tout dans un autre plat si on veut que cela refroidisse plus rapidement.



4. Passer au chinois, puis verser environ 65 g de mélange par pot.



5. Laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins quatre heures.

Préparation de la rhubarbe pochée

1. Couper la rhubarbe en biseau, en tronçons d’environ 1 po (2,5 cm) de longueur. Déposer les morceaux dans un contenant.



2. Faire bouillir le sucre et l’eau. Ajouter le gingembre frais ou la vanille, si désiré.



3. Verser le sirop chaud sur la rhubarbe. Fermer le contenant pour faire macérer le tout.



4. Lorsque la rhubarbe est refroidie, disposer les morceaux sur les panna cottas.

Préparation du crumble

1. Préchauffer le four à 175 °C (350 °F).



2. Mélanger le beurre, le sucre, la farine, la poudre d’amande et la noix de coco rôtie. Ajouter une pincée de cardamome ou de gingembre en poudre.



3. Mettre au four pendant environ 15 minutes. Mélanger, puis remettre au four jusqu’à ce que la préparation soit colorée.



4. Saupoudrer les panna cottas de crumble.

Note

On peut préparer la base des panna cottas jusqu’à trois jours avant de les servir.

Source : recette de Stéphanie Labelle, pâtissière chez Rhubarbe.

Publié sur lapresse.ca le 5 juin 2017.

Santé ! : pitoune péruvienne

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Pitoune péruvienne

Ce mélange surprenant risque de plaire aux amateurs de bière. La Pitoune brassée par Le Trou du diable est la bière idéale pour cette recette, d’où le nom donné au cocktail.

Pour 1 verre

Ingrédients

3-4 tranches minces de limette

1 oz de pisco

600 ml (ou 1 bouteille) de Pitoune

Préparation

1. Déposer les tranches de limette dans une chope de bière refroidie au congélateur.



2. Verser le pisco.



3. Remplir le reste de chope avec de la bière.

Publié sur lapresse.ca le 5 juin 2017.