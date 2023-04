C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Du chocolat au lait… sans produits laitiers

Après avoir révolutionné l’univers du café, voilà que le lait d’avoine conquiert maintenant le monde du chocolat. L’entreprise canadienne équitable Camino vient de lancer deux nouvelles tablettes de chocolat à base de plantes : choco-avoine crémeux ainsi que noisettes et caramel salé. En plus d’être à la fois crémeuses et craquantes sous la dent, elles ont l’avantage d’offrir une autre option que le chocolat noir à 85 % de cacao pour ceux qui veulent éviter les produits laitiers ! Celles-ci ont une teneur de 43 % de cacao — pour être précis —, et on a l’illusion totale de croquer dans une tablette de chocolat au lait… alors qu’il s’agit en fait de lait d’avoine. La liste d’ingrédients est courte, et à noter que l’avoine utilisée pour la confection des tablettes est sans gluten. Pour le moment, on peut les trouver en ligne sur le site de Camino, mais elles feront leur apparition très bientôt sur les rayons des magasins d’aliments naturels.

Chocol-avoine crémeux et Noisettes et caramel salé par Camino Sans produits laitiers, sans gluten et certifié équitable.

Prix suggéré de 5,50 $ l’unité pour 80 g, offert à partir de la mi-mai dans certains magasins d’aliments naturels ou offert en ligne dès maintenant au prix de 58,10 $ plus taxes pour 14 unités.

La Lichée lance un caramel végane

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA LICHÉE Le nouveau caramel végane à la noix de coco de La Lichée

Autre innovation dans le domaine des délices habituellement bourrés de produits laitiers : le caramel végane de La Lichée. On y retrouve tout le goût du caramel au beurre de mamie Gertrude (la grand-mère de l’un des fondateurs), mais sans ledit beurre. C’est plutôt la noix de coco qui constitue la base de ce produit étonnant, qui réussit à garder la même texture, la même couleur et un goût assez semblable à celui des autres caramels de la gamme. Il faut aimer l’arôme de la noix de coco pour apprécier ce caramel, mais il constituera sans nul doute une solution de remplacement de choix pour les véganes de ce monde, dont la recette a été peaufinée pendant deux ans par l’équipe de La Lichée.

Caramel végane à la noix de coco par La Lichée.

Sans produits laitiers et végétalien.

10 $ pour 275 g, offert en ligne et dans les nombreux points de vente de La Lichée.

Grignotines santé

PHOTO FOURNIE PAR MADEGOOD Biscuits MadeGood à l’arôme de vanille

Les collations santé de MadeGood ont été adoptées unanimement par tous les membres de la famille, petits et grands. Cette marque canadienne possède une gamme intéressante de barres granola et de grignotines sucrées et salées — entièrement biologique, végane et sans gluten ni allergènes. Si on a particulièrement apprécié les carrés croustillants à base de riz brun, on a eu un coup de cœur particulier pour les biscuits (à l’arôme de vanille) qui fondent littéralement dans la bouche. Difficile de croire qu’ils sont conçus sans une once de beurre, mais c’est bien le cas ; en plus, ils contiennent des graines de chia moulues et des extraits d’origine végétale qui en font une collation à la fois délicieuse et vitaminée. Côté salé, on a succombé aux craquelins soufflés en forme d’étoile, offerts en trois variétés (sel de mer, arôme de cheddar et arôme de pizza) et faits avec des ingrédients tout aussi sains. Comme quoi grignoter ne doit pas nécessairement rimer avec culpabilité…

Carrés croustillants, biscuits et craquelins soufflés en forme d’étoile par MadeGood.

Végane, biologique et sans gluten.

À partir de 4,99 $, offert en ligne ou dans les épiceries et grandes surfaces.

Caméline, ouvre-toi

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE L’huile de caméline torréfiée s’est distinguée sur la scène internationale cette année.

Les amateurs de sésame seront certainement enchantés de découvrir cette solution de rechange québécoise récemment remise au goût du jour : l’huile de caméline, un produit de notre terroir prisé par des chefs d’ici, tels que Jérôme Ferrer, Normand Laprise ou Colombe St-Pierre. Sa version torréfiée a remporté cette année le premier prix du Bocuse d’Or Sirha Innovation, prestigieuse distinction internationale. Ses atouts ? Un goût prononcé évoquant les arachides, le sésame et la noisette, des propriétés nutritives séduisantes (antioxydants, oméga-3 et vitamine E) et une culture bénéfique pour les terres agricoles. Nous avons testé cette huile torréfiée sur des salades et des sushis, avec satisfaction ; elle s’avère d’ailleurs une excellente candidate pour les mets asiatiques. On peut également se procurer les graines de caméline brutes pour les disséminer à notre guise.

Huile torréfiée de caméline par Signé Caméline.

Culture locale.

À partir de 11,99 $ pour un duo d’huile de caméline torréfiée (formats de 150 ml), offert en ligne et dans plusieurs points de vente.