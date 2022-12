Noël comme dans les films

Un spaghetti sucré pour Buddy le lutin

Parmi les plaisirs du temps des Fêtes, il y a les festins en famille et les soirées cinéma à la maison. Et si on combinait les deux ? Jusqu’au 24 décembre, La Presse vous propose chaque samedi une recette inspirée d’un film de Noël. En vedette aujourd’hui : Le lutin et son spaghetti sucré.