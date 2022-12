Les enfants ont envie de participer aux préparatifs du temps des Fêtes ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qu’ils pourront cuisiner avec l’aide de leur sous-chef préféré. Aujourd’hui : des pailles au parmesan.

On peut les rouler pour qu’elles soient longues et minces, comme des baguettes magiques ou des épées. En faire de plus petites, pour les manger en une bouchée. On peut aussi les décorer à sa guise, en les saupoudrant de fleur de sel, de graines de sésame ou de paprika. Les pailles au parmesan proposées ici sont une invitation à explorer sa créativité.

« C’est un peu un bricolage de Noël, cette recette-là », affirme Martine Fortier, coautrice du livre C’est moi le chef, au fil des saisons, duquel est tiré ce craquelin allongé. « On fait une pâte, on la découpe et on la twiste pour faire des pailles. On les met au four. Puis, on les décore. »

« C’est le fun à manger avec un potage, en entrée, en cocktail, en buffet… C’est un truc assez polyvalent pour le temps des Fêtes », poursuit celle qui est responsable du Centre de promotion de la santé du CHU Sainte-Justine.

C’est moi le chef, au fil des saisons est le deuxième titre d’une série de livres publiée aux Éditions du CHU Sainte-Justine qui invite les jeunes de 7 à 15 ans à cuisiner.

« On est allés dans une optique d’alimentation écoresponsable. […] On cuisine selon les saisons, selon les aliments disponibles. On encourage les enfants à avoir un regard sur ce qu’ils mangent, ce qu’ils choisissent comme ingrédients et on parle de l’importance de faire des choix alimentaires en fonction des saisons. »

Martine Fortier croit aux bienfaits d’impliquer les enfants tôt dans la préparation des repas. « Plus un enfant apprend à cuisiner jeune, plus il va l’intégrer dans ses habitudes de vie. […] Plus tard, ça va être plus facile pour lui d’avoir une alimentation variée et santé. »

« Ça devient comme un beau cadeau qu’on lui fait pour la vie », résume-t-elle.

Pailles au parmesan

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Pailles au parmesan

Temps de préparation : 20 minutes

Temps d’attente : 1 heure

Temps de cuisson : 10 minutes

Rendement : environ 20 pailles, selon la coupe

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de farine

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

2,5 ml (¹1/2 c. à thé) de sel

1 ml (1/4 de c. à thé) de piment de cayenne

60 ml (1/4 de tasse) de beurre ramolli

250 ml (1 tasse) de parmesan râpé finement

60 ml (1/4 de tasse) d’eau froide

Différentes garnitures (fleur de sel, paprika, graines de sésame, graines de pavot…)

Préparation

Dans un bol, tamiser la farine, la poudre à pâte, le sel et le piment de Cayenne.

Ajouter le beurre mou en dés et, à l’aide d’un coupe-pâte, mélanger le beurre à la farine jusqu’à ce que les particules aient la taille d’un petit pois.

Ajouter le parmesan et mélanger le tout.

Ajouter progressivement l’eau froide et mélanger à l’aide d’une fourchette pour former une boule de pâte collante.

Envelopper soigneusement la pâte d’une pellicule plastique. Réfrigérer pendant 1 heure.

Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

Rouler la boule avec un rouleau à pâtisserie enfariné jusqu’à ce qu’elle ait 1/2 cm (1/4 de po) d’épaisseur.

Avec la pointe d’un couteau, découper la pâte en languettes de 1 cm (1/2 po) de largeur.

Faire une torsade avec chacune des languettes. Déposer celles-ci côte à côte sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin ou d’une feuille de silicone en laissant une distance entre chacune.

Saupoudrer les garnitures choisies.

Faire cuire les pailles au four pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Retourner les pailles au besoin.

Placer les pailles sur une grille pour les faire refroidir.