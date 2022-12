Les enfants ont envie de participer aux préparatifs du temps des Fêtes ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qu’ils pourront cuisiner avec l’aide de leur sous-chef préféré. Aujourd’hui : des truffes croustillantes au chocolat.

Votre enfant souhaiterait offrir un cadeau gourmand à un être cher ? Karine Desserre-Pezé a la recette qu’il lui faut : des truffes croustillantes au chocolat. De petites bouchées faciles et amusantes à préparer, soutient la fondatrice de l’entreprise C’est moi le chef !, qui propose, depuis 2017, des ateliers de cuisine conçus pour les jeunes.

« Les enfants adorent façonner des choses. […] Je pense que c’est une recette qui va vraiment leur plaire », affirme Karine Desserre-Pezé. Jouer avec de la pâte chocolatée plutôt que de la pâte à modeler ? On connaît peu de fillettes et de garçons qui diraient non à ça.

Mais si votre jeune ne souhaite pas rouler la pâte en forme de boule, sachez que la recette peut aussi être servie en tartinade à étendre sur du pain ou des crêpes, par exemple.

« On a vraiment comme vision que les petits chefs sont capables de cuisiner comme les grands », explique Karine Desserre-Pezé, au sujet des ateliers en ligne qu’offre son entreprise.

D’une durée d’environ une heure, ces rencontres en direct se déroulent en petits groupes. « On accompagne personnellement chacun des enfants tout au long de la préparation des recettes. Sur notre écran, on voit précisément chaque enfant et on est capable d’interagir avec lui et de répondre à ses questions », explique la fondatrice de C’est moi le chef !.

« On a la conviction profonde que les enfants peuvent et doivent apprendre à cuisiner dès le plus jeune âge », ajoute-t-elle, en confiant que la plus petite participante n’avait que 2 ans.

C’est moi le chef ! offre des ateliers en ligne sur la thématique du temps des Fêtes jusqu’au 8 janvier. Des ateliers gratuits sont aussi prévus au Central, à Montréal, les dimanches 4, 11 et 18 décembre, de 13 h à 15 h.

Truffes croustillantes au chocolat

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Truffes croustillantes au chocolat

Rendement : 12 truffes

Se conserve au réfrigérateur.

Ingrédients

3/4 de tasse de pépites de chocolat (au lait ou noir)

1/2 tasse de beurre d’amandes et/ou de noisettes (ou de graines de tournesol ou de crème de marrons, en cas d’allergies)

1/4 de tasse de sucre à glacer

1/8 de tasse de lait

1 c. à thé d’extrait de vanille liquide

1 douzaine de noisettes entières

1/2 tasse d’amandes effilées ou de noix de coco râpée non sucrée (ou plus, si nécessaire)

Préparation