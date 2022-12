Ode au pain

Comment ne pas craquer pour une miche tout juste sortie du four, encore chaude et moelleuse en dedans ? La question est incongrue : un tel plaisir ne se boude pas, selon Mathew Foulidis, converti au pain maison. Avec un nouvel ouvrage, l’épicurien nous convainc de mettre les mains à la pâte et de faire honneur à cet aliment en 60 recettes qui récupèrent les restants de pain pour n’en gaspiller aucune miette !