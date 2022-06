Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : salade d’asperges de l’île d’Orléans, bacon Turlo et œuf poché

Pour 4 personnes

Ingrédients

24 belles grosses asperges de l’île d’Orléans

Une larme d’huile d’olive

4 gros œufs de ferme

4 tranches de 90 g chacune du bacon de la Ferme Turlo

1 échalote française ciselée

30 ml de vin blanc

15 ml de vinaigre blanc pour la cuisson des œufs

Sel et poivre du moulin

Préparation des asperges

1. Laver et couper la queue des asperges. Les passer légèrement à l’huile et les assaisonner avant de les griller ou de les sauter à la poêle. Il est inutile de les éplucher, car les asperges locales sont tendres jusqu’à la pointe. Ne pas les surcuire non plus, on les veut bien croquantes.

Préparation du bacon

2. Rôtir doucement à la poêle les 4 tranches de bacon jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées puis les réserver. Égoutter l’excédent de gras et faire suer sans coloration les échalotes. Déglacer au vin blanc et réduire presque à sec. Cette concoction servira de vinaigrette.

Préparation des œufs

3. Porter 3 litres d’eau à ébullition et ajouter le vinaigre. Casser les œufs et les faire pocher 3 minutes.



4. Déposer une belle grosse tranche de bacon au fond d’une assiette, ajouter les asperges et un œuf bien coulant. Napper d’échalotes au vin blanc. Vous pourriez y ajouter des croûtons de pain pour une version plus gourmande et même remplacer le lard par une délicate tranche d’omble ou d’esturgeon fumé.

Publié sur lapresse.ca le 20 juin 2020.

Vite fait bien fait : salade d’asperges et tomates

Photo Bernard Brault, archives LA PRESSE Salade d’asperges et tomates

Des légumes grillés sur le barbecue, c’est bon. Des légumes grillés transformés en salade, avec noix, fromage, herbes fraîches, vinaigrette, c’est encore meilleur ! Les combinaisons sont infinies — poivrons, maïs, aubergines, miam !

Ingrédients

1 botte d’asperges

Huile d’olive

1 petite pinte de tomates cerises ou raisins, coupées en deux

1 échalote française, ciselée

Une dizaine de feuilles de menthe (ou de basilic), en chiffonnade

1 c. à thé de vinaigre balsamique

Fromage au goût (halloumi sur le gril, feta émiettée, manchego en copeaux…)

Sel et poivre au goût

Préparation

1. Préparer les asperges en courbant la tige. Celle-ci cassera automatiquement à la rencontre des parties tendre et dure. Réserver la base dure pour un autre usage (soupe). Badigeonner les asperges d’huile d’olive.



2. Dans un bol moyen, déposer les tomates, l’échalote et l’herbe fraîche de son choix.



3. Faire griller les asperges sur le barbecue. Surveiller en tout temps. Ça va vite !



4. Transférer les asperges à une assiette de service moyenne. Saler un peu.



5. Ajouter le vinaigre balsamique et 2 c. à soupe d’huile d’olive au mélange de tomates. Saler et poivrer au goût. Verser sur les asperges.



6. Parsemer de fromage. Servir.

Publié sur lapresse.ca le 23 mai 2018.

Appelez-moi chef ! : saumon au citron et à l’érable avec asperges et pommes de terre grelots

Photo HUGO-SEBASTIEN AUBERT, archives LA PRESSE Saumon au citron et à l’érable avec asperges et pommes de terre grelots

Le citron vient rafraîchir ce plat et est même bon à manger (avec la pelure !) s’il est tranché assez finement. Assez savoureux pour les occasions spéciales, mais assez simple pour les soirs de semaine. À essayer !

4 portions

Ingrédients

1/4 de tasse de sirop d’érable

3 c. à soupe de moutarde de Dijon

Jus d’un demi-citron + 1 citron tranché

4 pavés de saumon

Huile d’olive

1 botte d’asperges (environ 1 lb)

8 pommes de terre grelots, coupées en deux

1 oignon en rondelles

Sel

Poivre

Préparation

1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).



2. Mélanger la moutarde, le sirop d’érable et le jus d’un demi-citron. Étendre le mélange sur le saumon, et laisser mariner au réfrigérateur le temps de préparer les autres ingrédients.



3. Huiler, saler et poivrer les asperges et les pommes de terre. Les déposer sur une plaque de 18 po sur 13 po en une seule couche, et les faire cuire pendant 15 minutes.



4. Sortir la plaque du four. Tourner les asperges et les pommes de terre. Les tasser sur une moitié de la plaque.



5. Huiler l’autre moitié de la plaque. Déposer chaque pavé de saumon sur quelques tranches de citron et d’oignons. Les couvrir du reste de la marinade.



6. Cuire au centre du four de 12 minutes à 15 minutes.

Publié sur lapresse.ca le 29 novembre 2018.

Plaisir coupable : popsicles aux fraises et camerises de Louise Gagnon

Photo fournie par Louise Gagnon Popsicles aux fraises et camerises de Louise Gagnon

On connaît la fraise et la framboise, moins l’amélanche, l’argouse ou la camerise. Dans le livre Sous le charme des petits fruits, la journaliste culinaire Louise Gagnon présente 14 variétés de ces douceurs du Québec, en plus d’offrir 80 recettes.

« Ce sont des popsicles chic, dit Louise Gagnon, journaliste culinaire. Parfois, on reçoit des gens, et après le barbecue, on n’a plus nécessairement très faim. On veut un dessert léger et frais, comme ces popsicles. » Attention de ne pas remplacer le yogourt riche par une version allégée, qui gâcherait la texture (et le goût !) de ces sucettes glacées.

Préparation : 15 minutes

Congélation : 4 heures

Rendement : 10 popsicles

Ingrédients

190 g (1 1/4 tasse) de fraises fraîches ou à demi décongelées

2 c. à thé de jus de citron

De 2 à 4 c. à soupe de sucre

190 g (1 1/4 tasse) de camerises fraîches ou à demi décongelées

345 g (1 1/3 tasse) de yogourt à la vanille 9 % M. G.

Préparation

1. Au robot culinaire, réduire les fraises en purée. Ajouter la moitié du jus de citron et du sucre (ajuster la quantité au goût). Réserver dans un petit bol.



2. Au robot culinaire, réduire les camerises en purée. Ajouter la moitié du jus de citron et du sucre (ajuster la quantité au goût).



3. À l’aide d’une cuillère, répartir le yogourt et les deux purées de fruits dans 10 moules à popsicles de 80 ml (1/3 de tasse) en alternant les couches.



4. Laisser un espace d’environ 5 mm (1/4 de po) au-dessus de la préparation, car celle-ci prendra de l’expansion en gelant. Créer un effet marbré en glissant la lame d’un couteau de haut en bas dans la préparation. Insérer des bâtonnets en bois. Congeler pendant 4 heures ou jusqu’à durcissement complet.



5. Pour démouler les popsicles, passer brièvement les moules sous l’eau chaude.

Variantes

Remplacer les fraises par d’autres petits fruits rouges (p. ex. : framboises, cerises acides).

Remplacer les camerises par d’autres petits fruits bleus (p. ex. : bleuets, mûres).

Puisque certains petits fruits sont plus sucrés que d’autres, ajuster la quantité de sucre au goût.

Pour une texture lisse sans pépins, passer les petits fruits tels que les framboises et les mûres au tamis fin.

Source : recette tirée de Sous le charme des petits fruits, de Louise Gagnon, éditions Modus Vivendi.

Publié dans La Presse + le 14 juin 2018.

Santé ! : « Good Vibrations »

Photo Marco Campanozzi, archives LA PRESSE « Good Vibrations »

La marque italienne Martini commercialise depuis deux ans une liqueur apéritive sans alcool. Élaborée avec du vin désalcoolisé, cette boisson est sucrée. Le créateur de cocktails Manuel Ruiz adore ses arômes de bergamote, mais aussi son amertume. Pour les apéros pressés, il conseille de mélanger cette boisson avec de l’eau pétillante pour préparer un spritz sans alcool. Pour épater la galerie, il suggère cette recette à shaker.

Ingrédients

2 oz de Martini Vibrante

2 oz de thé à l’hibiscus

0,5 oz de sirop simple

0,25 oz de jus de lime

Eau pétillante Harrington au thé des bois

Préparation

1. Mettre les ingrédients dans le shaker, à l’exception de l’eau pétillante.



2. Secouer pendant quelques secondes et filtrer dans un verre long de type Highball rempli de glace.



3. Compléter avec l’eau pétillante Harrington au thé des bois.



4. Garnir d’un zeste d’orange.

Publié sur lapresse.ca le 31 janvier 2022.