Saumon au citron et à l'érable, avec asperges et pommes de terre grelots

Le citron vient rafraîchir ce plat et est même bon à manger (avec la pelure!) s'il est tranché assez finement. Assez savoureux pour les occasions spéciales, mais assez simple pour les soirs de semaine. À essayer!

4 portions

Ingrédients

- 1/4 de tasse de sirop d'érable

- 3 c. à soupe de moutarde de Dijon

- Jus d'un demi-citron + 1 citron tranché

- 4 pavés de saumon

- Huile d'olive

- 1 botte d'asperges (environ 1 lb)

- 8 pommes de terre grelots, coupées en deux

- 1 oignon en rondelles

- Sel

- Poivre

Préparation

1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).

2. Mélanger la moutarde, le sirop d'érable et le jus d'un demi-citron. Étendre le mélange sur le saumon, et laisser mariner au réfrigérateur le temps de préparer les autres ingrédients.

3. Huiler, saler et poivrer les asperges et les pommes de terre. Les déposer sur une plaque de 18 po sur 13 po en une seule couche, et les faire cuire pendant 15 minutes.

4. Sortir la plaque du four. Tourner les asperges et les pommes de terre. Les tasser sur une moitié de la plaque.

5. Huiler l'autre moitié de la plaque. Déposer chaque pavé de saumon sur quelques tranches de citron et d'oignons. Les couvrir du reste de la marinade.

6. Cuire au centre du four de 12 minutes à 15 minutes.