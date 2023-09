Conserver l’été

Mordre dans la belle saison toute l’année

Certes, on peut faire de la confiture de fraise. Mais pourquoi ne pas plutôt déshydrater ses petits fruits ? Les cornichons, c’est bon, mais avez-vous pensé aux queues d’asperges marinées ? Presque TOUT ce qui pousse l’été peut se conserver pour qu’on n’ait pas que du céleri-rave et des fruits importés à manger en février. Nous avons demandé aux expertes Angèle Gauthier et Joanne Geha, du Candide, de nous révéler leurs astuces et inspirations.