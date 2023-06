L’été est débarqué au marché Jean-Talon, avec plusieurs nouveautés dignes de mention.

D’abord, côté restauration, en plus des tacos de Mazorca MTL, pogos végés de Bouffe-Moi et salades des Filles Fattoush, il est désormais possible de se mettre sous la dent de délicieux bols santé du Coin santé, ou de dénicher cheddar, parmesan et autres fromages sans lactose et non pasteurisés à la nouvelle Fromagerie de l’Ancêtre. À noter que tous les jeudis, Mazorca propose en prime une formule 5 à 9, avec DJ, cocktails et vins nature.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Délicieux bol au tofu sur riz noir, du Coin santé. Ne ratez pas son infusion glacée, rafraîchissante à souhait !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La zone restos du marché Jean-Talon gagne quelques nouveaux acteurs.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Inaugurés l’été dernier, les pogos végés de Bouffe-Moi sont de retour au marché Jean-Talon.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Coin santé, en direct de Colombie, idéal pour faire le plein de fraîcheur

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MAZORCA MTL Nouvelle formule 5 à 9 les jeudis au Mazorca MTL

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Autre nouveauté : une fromagerie sans lactose

Le marché dispose désormais de deux nouvelles installations ombragées.













Le marché Jean-Talon dispose en outre de deux nouvelles installations ombragées (côté nord et sud) et les rues piétonnes du jeudi au dimanche ont été égayées de quelques dessins au sol. Avis aux familles : on nous promet des animations tous les week-ends, et ce, tout l’été, pour divertir les tout-petits.

On chuchote également qu’une nouvelle Pizzeria 900 devrait ouvrir prochainement, qui s’ajoute à la toute nouvelle poissonnerie Palomar, pour déguster des poissons affinés à sec et diverses charcuteries, dont nous vous parlions la semaine dernière. Bon été au marché !