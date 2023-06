Le restaurant Ikanos, reconnu pour sa cuisine grecque moderne, change d’identité. L’adresse du Vieux-Montréal devient un steakhouse de la mer. Le chef propriétaire Constant Mentzas nous réserve une autre surprise : l’ouverture d’une poissonnerie nouveau genre au marché Jean-Talon.

Chez Garde Côte, on s’éloigne un peu de la Grèce et de la Méditerranée afin de gagner plus de liberté. « On enlève les freins qu’on s’imposait », affirme Constant Mentzas. Le chef propriétaire veut explorer davantage de nouveaux terrains de jeu : la fermentation, le poisson vieilli à sec et des influences diverses – notamment mexicaines, glisse-t-il.

Les habitués de l’Ikanos ne seront toutefois pas déboussolés, assure-t-il. Le poisson et les fruits de mer restent les vedettes du steakhouse réinventé – qu’ils soient crus ou grillés. Un « raw bar » sera de la partie ainsi qu’une section de sashimi. Qui dit steakhouse, dit viande ; des pièces de viande ont donc été ajoutées à la carte. Quelques plats signatures de l’Ikanos se retrouveront encore sur le menu, comme les courgettes frites et le loup de mer. Les plats sont un peu plus petits, ce qui facilitera le partage, un concept qu’avait embrassé l’Ikonos dès le début en 2014.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE L’Ikanos devient le Garde Côte.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Avec Garde Côte, le chef veut explorer de nouveaux terrains de jeu.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Le Garde Côte garde son côté mer, mais le côté « terre » s’ajoute.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Le chef Constant Mentzas

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Parallèlement, Constant Mentzas ouvre le Palomar, au marché Jean-Talon.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Au Palomar, on sert le poisson un peu à la façon d’une boucherie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Du poisson affiné à sec sera au programme du Palomar.













« On veut mieux refléter où on en est rendu », explique Constant Mentzas. La carte des vins ne sera plus seulement méditerranéenne, mais en sera une « de vignerons », dit-il. Du côté des cocktails, il y aura des classiques, mais « avec un twist ». « On veut plus de surprises », exprime le chef.

Le décor changera peu, mais le service sera plus présent, avec de la manipulation aux tables, précise Constant Mentzas. Surtout que les clients, depuis la pandémie, viennent au restaurant pour se faire plaisir et vivre une expérience, a-t-il constaté.

Constant Mentzas met les bouchées doubles et ouvrira aussi dans les prochaines semaines une poissonnerie au marché Jean-Talon, le Palomar. « Ça va ressembler à une boucherie », explique le chef. Poissons affinés à sec qu’on aura entiers ou en découpes, charcuteries et saucisses à base de poissons se retrouveront au comptoir de Palomar – qui aura également ses espaces caviste et café-buvette.

Les clients pourront y aller le matin pour un café et un sandwich-déjeuner avec de la charcuterie de poisson. En fin de matinée, ce sera l’heure des huîtres et coquillages, et le lieu se transformera le soir en bar à vin et tapas. « On veut quelque chose de décontracté », indique Constant Mentzas.

Avec ces deux adresses, le chef se donne la liberté de se réinventer et d’innover – ce dont on ne se plaindra pas !

Garde Côte : 112, rue McGill, Montréal

Palomar : 200, rue Jean-Talon, Montréal