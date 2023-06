Une belle journée ensoleillée, une couverture et un panier rempli de provisions... et pour ajouter au plaisir, une bonne bouteille de vin — et un sac isotherme pour la garder fraîche. Capsule à vis pour garder ça simple, mais rien n’empêche d’empocher un tire-bouchon et de rajouter quelques beaux verres au panier pour se faire un pique-nique chic.

Abordable : sec, simple et léger

La région de Rioja est surtout connue pour ses vins rouges. Ses vignobles comptent en effet à peine 10 % de cépages blancs, avec une grande majorité de viura, duquel on tire beaucoup de vins simples, élaborés en cuves inox, sans vices ni vertus. Ici, c’est du verdejo, un cépage importé de la région voisine de Rueda, qui gagne un peu en complexité grâce à un court élevage sur lies. Un joli nez, tout en fraîcheur, s’ouvre sur des arômes d’agrumes, de poire, d’herbes et de fenouil. La bouche offre une belle matière fruitée, portée par une acidité fraîche et des notes de zestes. Drôlement bien fait à ce prix, ce El Coto Verdejo Rioja 2022 est de mise pour un apéro, ou avec des rillettes de poisson, une salade d’agrumes et d’endives, des crudités avec aïoli aux herbes.

El Coto Verdejo Rioja 2022, 15,80 $ (14716860), 12,5 %

Garde : à boire

Classique : de mieux en mieux, et moins cher !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Weingut Markus Huber Vision Grüner Veltliner Niederösterreich 2022

C’est la troisième année de suite que je vous recommande ce délicieux vin blanc sec d’Autriche. Chaque année il me semble meilleur et en plus, chose rare, son prix ne cesse de baisser : de 19,90 $ en 2020 à 17,80 $ aujourd’hui. De couleur pâle, aux reflets verts, ce Weingut Markus Huber Vision Grüner Veltliner Niederösterreich 2022 offre un nez typique de grüner veltliner, qui allie le fruit au végétal et aux épices. Des arômes de poire, de melon et de zestes se mêlent à des notes de poivre blanc et d’herbes. Un bon reste de gaz lui confère un caractère pimpant et hyper frais en bouche, avec une jolie rondeur fruitée et beaucoup de vitalité. De quoi réveiller vos papilles et vous préparer au festin : sandwich au poulet frit, salade de céleri-rave ou de haricots verts, salade de chou, taboulé avec beaucoup d’herbes fraîches, spanakopita.

Weingut Markus Huber Vision Grüner Veltliner Niederösterreich 2022, 17,80 $ (14514310), 12 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Découverte : très passe-partout

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Château la Martinette Rollier Rosé Côtes de Provence 2022

Du soleil et un pique-nique ? Un rosé s’impose ! Pour célébrer les premiers repas al fresco, pourquoi ne pas se faire plaisir avec un vin de Provence ? Ça reste une référence, lorsqu’il est bien fait, pour les rosés pâles et délicats. Dans ce charmant rosé, ce sont grenache, tibouren (vieux cépage provençal), cinsault, syrah et rolle, cultivés au milieu d’oliviers, de lavande et de forêts, qui sont assemblés. La couleur est pâle et le nez délicat. Des notes de pêche blanche, de garrigue, de lilas se pointent. Un tout petit peu de gaz rehausse la grande fraîcheur en bouche et de très légers amers ajoutent du relief en finale. Ce Château la Martinette Rollier Rosé Côtes de Provence 2022 offre de la vitalité et de la tenue. Il sera sûrement délicieux avec une truite grillée et de la mayo, une salade de crevettes aux agrumes, une salade de courgettes à la feta et aux herbes. En succursale à partir du 5 juin.

Château la Martinette Rollier Rosé Côtes de Provence 2022, 21,10 $ (13448699), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans