Des trois adresses du petit empire Mamie, à l’angle des rues Beaubien et Drolet, c’est le Bar qui a la plus grande terrasse.

Vous êtes plus du type terrasse que pique-nique au parc ? Pas de souci, car cet été, à Montréal et un peu partout au Québec, les espaces extérieurs en tout genre foisonnent ! Notre équipe vous présente les nouveautés qui valent le détour.

Mamie voit triple

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le service du Bar Mamie est particulièrement sympathique et attentionné.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La Boucherie Mamie est le plus récent commerce du nouveau trio. Elle devient resto le soir et a sa propre terrasse.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les planches et le vin naturel sont à l’honneur au Bar Mamie. 1 /3





Ça a commencé par un bar, puis il y a eu le caviste et enfin la boucherie. Les trois commerces de « l’empire » Mamie sont situés rue Beaubien, entre Drolet et Henri-Julien. Chacun a sa terrasse, son menu, sa cuisine, son personnel. Unies par de grandes guirlandes de lumières, les quelque 80 places extérieures mettent de la vie dans ce secteur de la Petite-Patrie. Nous n’avons testé que la cuisine (ouverte tard !) et le cellier du Bar Mamie, avec ses planches, ses petites assiettes et ses excellents vins d’artisans. Les réservations n’étant pas acceptées, on vous conseille d’arriver tôt ou tard (pas à 19 h !) pour avoir une table dehors. Fermé les mardis.

328, rue Beaubien Est, Montréal

Willsplatz !

PHOTO MATTHEW PERRIN, FOURNIE PAR BAR WILLS La terrasse bien cachée du Wills, dans le Mile-Ex, est une de nos préférées. Elle a enfin de l’ombre.

Quand Alexandraplatz a annoncé sa fermeture, on croyait que c’était foutu pour cet espace si unique du Mile-Ex. Mais le Bar Wills, assorti de sa brasserie, a pris la place l’été dernier, avec un beau choix de cocktails, de bières (celle de la maison se fait encore attendre) et de vins naturels. La terrasse a maintenant des zones d’ombre bienvenues. L’intérieur, avec sa grande porte de garage, est plus protégé du soleil tout en laissant l’été entrer. Ouvert du jeudi au lundi, de 16 h à 1 h, il permet aussi de casser la croûte grâce au camion du Nouveau Palais, Winneburger, qui s’y installe à compter de 17 h 30.

6729, avenue de l’Esplanade, Montréal

Supernat : café et vin d’artisans dans Homa

PHOTO MATTHIEU AMALRIC, FOURNIE PAR SUPERNAT Supernat a fêté son premier anniversaire tout récemment.

PHOTO FOURNIE PAR SUPERNAT Béton, bois, métal et plantes se marient sur la terrasse du Supernat.

PHOTO FOURNIE PAR SUPERNAT C’est MRDK qui a dessiné la terrasse.

PHOTO FOURNIE PAR SUPERNAT La mosaïque blanc et vert et le bois font de la terrasse du Supernat une superbe continuité de l’intérieur dessiné par MRDK. 1 /4







Supernat, ce très agréable bar à vin d’Hochelaga, vient de fêter son premier anniversaire. Ce sera donc le deuxième été de sa jolie terrasse signée Ménard Dworkind (MRDK), qui marie béton, bois et mosaïque blanc et vert reprenant celle de l’intérieur. On vient ici matin, midi ou soir pour le café, le vin et les sandwichs d’inspiration japonaise (sandos). Ouvert de 9 h à 22 h 30 du mercredi au samedi et de 9 h à 16 h le dimanche.

4316, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Terrasse des anges

PHOTO FOURNIE PAR LA TERRASSE DES ANGES Après une première saison test, la Terrasse des anges revient pour l’été avec un concept évolué.

L’expression « secret bien gardé » ne convient plus vraiment pour décrire le bar à cocktails jjacques. L’entrée de l’établissement demeure bien cachée dans le quartier Saint-Roch, à Québec, mais trop de gens en parlent — en bien ! — pour ne pas connaître son existence. À partir du 10 juin, l’endroit sera bien plus visible alors que la Terrasse des anges occupera la portion piétonne de la rue Notre-Dame-des-Anges, juste en face. Il s’agit cependant d’un concept distinct qui, en plus d’offrir vins au verre, cocktails et tapas, propose des évènements artistiques, des dégustations et des jeux variés. Tous les soirs de beau temps, de 15 h à 23 h.

341, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec

La nouvelle « plage » du BarBara

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE La terrasse côté « plage » du BarBara

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE On se sent à la plage de ce côté du BarBara !

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Un verre de vin bien frais avec ça ? 1 /3





Le sympathique bar à vin BarBara, dans Saint-Henri, vient de bonifier son offre en terrasse, et de manière plutôt originale, merci ! Son côté plus mal aimé (face au parc Sir-George-Étienne-Cartier) s’est donné des airs de plage, avec bar extérieur, galets au sol, plantes et autres cactus. Ambiance tropicale garantie ! Un menu simplifié propose en outre quelques cocktails de circonstance (margarita, negroni, sangria), des bières en canettes et du vin au verre. Pour grignoter, en attendant une table à la courue terrasse principale ou à l’intérieur, quelques « snacks » gourmands à se mettre sous la dent : antipasti misti, calmars frits, ou pourquoi pas des huîtres ? Terrasse ouverte de 16 h à « tard », tous les jours, et les midis les vendredis, samedis et dimanches.

4450, Notre-Dame Ouest, Montréal

Cafellini, au cœur de Saint-Bruno-de-Montarville

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’aménagement de la terrasse du Cafellini a été repensé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’ajout d’une pergola procure de l’ombre aux clients.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’un des sandwichs au menu, le North Hero

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’établissement, ouvert depuis 2006 à Saint-Bruno-de-Montarville, a triplé sa superficie l’an dernier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les copropriétaires, Jordan Myall et Johanne Houle 1 /5









Des habitués du café Cafellini, à Saint-Bruno-de-Montarville, le réclamaient depuis un moment. Leur vœu est maintenant exaucé. Il y a une semaine, l’établissement très fréquenté de la rue de Montarville a inauguré sa terrasse repensée et améliorée. « On a voulu la rendre vraiment plus chaleureuse », explique Jordan Myall, copropriétaire. Une trentaine de places assises disposées sous une grande pergola accueillent les clients souhaitant déguster un sandwich ou siroter un café, beau temps, mauvais temps. « Ça permet d’être à l’extérieur même sous la pluie. On l’a testé la semaine dernière », rigole sa mère, Johanne Houle, également copropriétaire. Et si le mercure ne vous donne pas envie de boire une boisson chaude, smoothie, limonade et d’autres boissons glacées faites maison sont aussi au menu. Vins et bières s’ajouteront très prochainement à l’offre.

1412, rue de Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville

Se désaltérer au Bar Suzanne

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE La terrasse du Bar Suzanne

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Dumplings, cocktails et vins !

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE La terrasse surplombe l’avenue Duluth. 1 /3





Perché au-dessus de la singulière avenue Duluth, près du boulevard Saint-Laurent, le Bar Suzanne est une charmante adresse à la réputation bien établie. Sa terrasse, agrandie cette année afin d’être accessible aux personnes à mobilité réduite, accueille une clientèle éclectique venue se désaltérer pour pas cher. À manger, des dumplings faits sur place aux combinaisons originales, mais accessibles aux palais plus classiques. À boire, une sélection de vins naturels et de cocktails rafraîchissants. Notre coup de cœur : le Paper Monkey, une concoction faite à base de bourbon à la banane, d’amaro et de sirop de poivre rose, récemment ajoutée au menu.

20, avenue Duluth, Montréal

L’Orygine : vue sur le fleuve à Québec

PHOTO SIMON FERLAND, FOURNIE PAR LE GROUPE LA TANIÈRE La terrasse du bistro L’Orygine

Le groupe La Tanière a brillé de mille feux au Gala des Lauriers. Non seulement François-Emmanuel Nicol, qui mène son restaurant-phare, La Tanière⁠3, a été élu Chef de l’année, mais en plus Caroline Beaulieu, du Légende, a été nommée Sommelière de l’année. Le groupe compte aussi une autre perle à découvrir, dans la Vieille Capitale : L’Orygine. Le bistro, qui met de l’avant une cuisine de saison tout en fraîcheur, offre cet été une magnifique terrasse enclavée dans les murs de pierre chargés d’histoire, véritable petit bijou caché qui offre une vue sur le fleuve et le Vieux-Port.

36, rue Saint-Pierre, Québec

Terrasses pour voir et se faire voir

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’ancien Greenwood a cédé sa place à la nouvelle Terrasse Maya, dans le chic Griffintown, laquelle propose une ambiance à la fois bohème et bling-bling, façon Tulum rencontre Dubaï. Menu gourmet, cocktails travaillés et DJ en sus, pour des soirées qui promettent de s’étirer.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Muze est l’un des trois restaurants du nouvel hôtel Honeyrose dans le Quartier des spectacles. Situé au cinquième étage, l’endroit offre un espace décontracté qui s’ouvre entièrement sur l’extérieur. Coiffée d’un auvent rétractable, la terrasse vibre au rythme des DJ du mercredi au dimanche soir, beau temps, mauvais temps. À l’ardoise : un menu californien à la fois léger et copieux où les produits locaux sont à l’honneur, par le chef Gregory Faye.

PHOTO BRANDON BARRÉ PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR BELVU Le Belvu est la nouvelle terrasse de l’hôtel Château Champlain, en plein centre-ville. On y a croisé nul autre que François Legault, un récent vendredi soir, après C2 Montréal. Au Belvu, c’est possible de prendre un apéro rapide, de manger un repas complet aux parfums asiatiques ou de fêter avec DJ, au cœur des plantes artificielles. Ouvert du mardi au samedi, de midi à 23 h.

PHOTO FOURNIE PAR CARLA Ouverte l’été dernier, Carla, terrasse située au 6e étage de l’hôtel Hampton by Hilton, a remporté un succès monstre ! Il faut dire que l’espace de 7000 pi⁠2, inspiré par les demeures coloniales françaises du Viêtnam, offre une vue assez unique sur le Quartier chinois et le Vieux-Montréal. Le chef Simon Laborde signe le nouveau menu estival, inspiré par les cuisines française et vietnamienne. 1 /4







La saison des terrasses, c’est aussi l’occasion de se saper pour sortir entre copains et copines, question de faire la fête… et de se faire voir. Envie d’une soirée sous le signe du jet-set ? Ces nouveautés sauront combler vos désirs !