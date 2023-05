Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

La comédienne Catherine St-Laurent, qu’on a vue dans les séries de télévision District 31 et L’air d’aller se fait plaisir le dimanche. La nouvelle ambassadrice de Chanv, marque québécoise naturelle de soins de la peau, aime passer sa journée en peignoir, à regarder une bonne série de télévision et déguster un savoureux petit plat.

Le sport pour bien amorcer la journée

« Je m’entraîne tous les jours dès 7 h du matin, ça me fait du bien, mais le dimanche, j’en profite pour me lever un peu plus tard, puis je vais chez b.cycle vers 10 h. C’est un studio de spinning et de Pilates au centre-ville. J’adore voir le centre-ville de Montréal complètement désert et endormi le dimanche matin. Il n’y a vraiment personne, on sent une autre énergie, sans aucun bruit, dans le calme complet. C’est vraiment très agréable de s’y promener dans ces conditions. »

De bonnes adresses

« J’habite dans Villeray, à côté du marché Jean-Talon, et j’y fais toujours quelques courses le dimanche. Mon dimanche commence le samedi, parce que Conserva, mon épicerie fine préférée, est fermée le dimanche ! Il y a tellement de bonnes choses ! Tout a l’air bon, il y a les meilleures pâtes fraîches en ville, du bon fromage, des viandes, tout est d’excellente qualité. J’y vais en mode improvisation et je repars avec un panier plein de produits frais de saison. Tout est fait maison, il y a des conserves, des sauces, des légumes marinés, des tourtières. Il y a une cuisine sur place alors dès qu’on entre, on est tenté par tout parce que ça sent bon ! Je vais aussi au Bar Mamie pour la grande sélection de vins nature et l’endroit, que j’aime beaucoup. Pour ce qui est des livres, il y a une petite librairie près de chez moi, La maison des feuilles, une vraie petite librairie de quartier à découvrir. »

Préparer un repas

« J’aime préparer un vrai bon repas le dimanche soir. J’adore cuisiner, je vais me lancer en essayant de nouvelles recettes plus élaborées, j’ai plus de temps. Je vais préparer un plat qui va mijoter longtemps l’hiver, je cuisine en fonction des saisons, et l’été, ce sera plus léger, poisson grillé et BBQ. En même temps, j’écoute la radio de Radio-Canada, un peu toute la journée, c’est un bruit de fond, ça donne une ambiance ! Je ne suis pas très “brunch”. Il y a trop de monde pour aller bruncher, alors ce sera la semaine avec des copines. »

Journée en peignoir

« Je me souviens, petite, je devais me lever tôt, car il y avait l’obligation d’aller skier, et je détestais ça ! Alors je ne skie plus du tout et je ne veux surtout pas d’obligation ! Il y a une non-culpabilité à ne rien faire qui est associée au dimanche. Il y a quelque chose d’apaisant, on se met dans un état d’esprit où on est relax, ça pousse à la réflexion. Le samedi soir, très souvent, je sors avec des amis, alors le dimanche, ce sera une journée cocooning, à la maison, je vais prendre soin de moi, et je vais passer ma journée en peignoir à apprendre des textes et à me dorloter. Je fais attention à ma peau, à mes cheveux, je fais un métier d’image alors je prends soin de mon apparence. Je vais mettre de l’huile sur le corps et bien hydrater ma peau. »

Soirée télé

« Le dimanche, je fais tout ce qui me fait plaisir ! Relaxer, manger et consommer un objet culturel intéressant. C’est la soirée à thème HBO ! Une nouvelle série HBO, c’est la récompense du dimanche soir, que ce soit The Last of Us ou Succession, je dévore ces séries ! Sinon, ce sera un film ou une autre bonne série de télévision d’ici et on va manger devant la télévision, un vrai bonheur ! »