Au temps où il travaillait au Bouillon Bilk, Renaud Letellier (qui a aussi été aux fourneaux de Hoogan & Beaufort, du Saint-Urbain et de La Belle Histoire) aimait plus que tout faire le pain.

Aussi sa conjointe Mélanie Simard (service au Bouillon Bilk et à La Belle Histoire) et lui, établis depuis peu dans les Laurentides, ont-ils décidé d’ouvrir non pas un restaurant, mais une boulangerie. Jolifeu a vu le jour en avril, à Saint-Sauveur, avec une offre de pains, de viennoiseries, de café et autres gâteries, surtout à emporter.

Le croissant cube est ce qui fait le plus jaser, mais c’est le feuilleté au nduja (charcuterie piquante tartinable) et fromage qui a eu le plus grand impact sur nos papilles. Mention aussi à la tartinade faite de croissants récupérés bien grillés et de noix de cajou. La belle idée !

Nous n’avons malheureusement pas encore goûté au pain, ce qui n’est qu’un excellent prétexte pour y retourner. L’offre encore timide s’agrandira à mesure que le lieu se fera connaître et que les propriétaires prendront le rythme de leur nouvelle vie.

1000, chemin Avila, Saint-Sauveur