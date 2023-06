Les changements climatiques apportent leurs lots de défis aux vignerons, notamment les canicules et sécheresses de plus en plus nombreuses. Ce fut le cas en 2021 dans la région des Langhe ainsi qu’en 2022 à Sancerre. Mais c’est aussi le propre des grands terroirs, alliés à une viticulture soignée, de permettre aux raisins de conserver de la fraîcheur et ainsi donner des vins qui peuvent certes être puissants, mais aussi tout à fait équilibrés.

Abordable : rustique et plein de charme

Les vins de Borgogno enchantent toujours par leur caractère traditionnel, parfois un peu rustique, mais souvent plein de charme. Des vins qui nous transportent dans les collines brumeuses de la région des Langhe, dans le Piémont. La cuvée Pinin ne déroge pas en 2021. Assemblage de barbera et dolcetto surtout, avec un peu de nebbiolo, elle offre un nez plutôt retenu, mais qui dévoile à l’aération une panoplie d’arômes : fraise, cerise, tabac, herbes, tomate, olive. Archi-sec, le vin offre une bouche ferme et tanique, mais aussi hyper fraîche, avec de l’éclat et du tonus. Savoureux et gouleyant malgré ses tanins imposants, il appelle la table. Tout indiqué pour un bon saucisson sec, une pièce de viande bien marbrée grillée, un burger de portobello au fromage.

Borgogno Pinin Langhe 2021, 20,95 $ (14102403), 13,5 %

Garde : de 4 à 6 ans

Classique : éclatant de fraîcheur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2021

Nouveau millésime, nouvelle expression pour cette cuvée classique élaborée par Jeanne Gaillard, fille de Pierre. Après un 2020 suave et opulent, voici un 2021 tout en éclat et en fraîcheur : le Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2021. Ces vieilles vignes de syrah sur un sol de galets roulés donnent de nouveau un vin parfumé, aux accents de fruits, de fleurs et de poivre, avec une pointe viandée. L’éclat et la fraîcheur déjà présents au nez se retrouvent aussi en bouche, avec une palette aromatique complexe et de légers tanins fins qui apportent juste ce qu’il faut de poigne en finale. Fin, frais, fruité et gourmand, avec aussi de la mâche, le vin est une très belle expression d’une syrah fraîche et faite pour la table. À essayer avec des côtelettes d’agneau aux herbes, un poulet rôti avec ratatouille ou aux olives noires, ou tout simplement un plateau de charcuteries.

Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2021, 26,85 $ (15014528), 13 %

Garde : de 3 à 5 ans

Découverte : une valeur sûre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine de la Rossignole Sancerre 2022

Parmi le peu de Sancerre à moins de 30 $, celui-ci fait partie des meilleurs. Créé par Maurice Cherrier en 1927, le domaine familial, établi à Verdigny, est aujourd’hui dirigé par ses petits-fils. Le millésime chaud a donné un vin au fruit bien mûr, mais équilibré par une acidité fraîche et de jolis amers : le Domaine de la Rossignole Sancerre 2022. Le nez est fin et complexe, avec des notes de pêche et d’orange, d’agrumes et de fleurs blanches, avec une pointe minérale, comme de fumée. La bouche est grasse, ample, voire puissante, mais reste fraîche, avec du relief et une trame de fond minérale qui s’étire en finale. Un Sancerre mûr, porté par la fraîcheur de son terroir, et une aubaine à ce prix. À essayer avec un gratin de fruits de mer, un poisson avec orange et fenouil, ou à la crème et à l’oseille. À noter que le vin n’est que dans 39 succursales pour le moment, mais la distribution vient de commencer et il en reste encore 150 caisses en entrepôt.

Domaine de la Rossignole Sancerre 2022, 28,30 $ (872465), 13,5 %

Garde : 2 ou 3 ans