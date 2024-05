Les géants derrière les écrans : une menace pour nos jeunes

Depuis un certain temps, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l’omniprésence croissante des écrans dans nos vies, en particulier celles des jeunes, et les risques physiques, psychologiques et sociaux associés à une utilisation excessive. Un réel enjeu de santé publique. Tantôt les parents sont montrés du doigt, tantôt le gouvernement et les écoles, parfois les enseignants et parfois les jeunes eux-mêmes.