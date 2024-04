L’importance de moderniser la bourse du carbone

Stéphanie Grammond nous a conviés le 13 avril⁠1 à une pertinente réflexion sur les vertus et défaillances du SPEDE (Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission), communément appelée bourse du carbone, qui lie le Québec et la Californie dans la lutte contre les dérèglements climatiques depuis 2013.